الإضاءة ليلاً والبعد عن الممرات| تعرف على ضوابط استخدام مراكب الصيد

يعتبر قانون تنمية البحيرات، من القوانين الهامة التي صدرت بدور الانعقاد الثاني لمجلس النواب؛ من الفصل التشريعي الثاني، وذلك لما يستهدفه من حماية وتنمية واستغلال البحيرات وشواطئها وحماية الثروة السمكية والأحياء المائية.

وحدد قانون تنمية البحيرات ضوابط استخدام مراكب الصيد، ملزما اياها باتخاذ عدد من الاجراءات وهو ما نرصده في السطور التالية.

ونصت المادة (19) علي أن يتعين عند استخدام المركب مراعاة ما يأتى :

- الإضاءة ليلاً حسب قوانين الملاحة وطبقًا للقواعد والضوابط التى تحددها الجهة المسئولة عن تنظيم الملاحة.

- البعد عن الممرات والمناطق الممنوعة المحددة فى الإعلانات التى تصدر من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وللمسافات التى تحددها تلك الإعلانات .