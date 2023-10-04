غدا.. البيت الروسي ينظم احتفالية بمناسبة اليوبيل الذهبي لانتصار أكتوبر المجيد

ينظم البيت الروسي بالقاهرة بالتعاون مع الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية احتفالية غنائية، مساء غد الخميس، بمناسبة اليوبيل الذهبي لانتصار أكتوبر المجيد، حيث تُقدم فرقة البنادرة بقيادة المايسترو محمد عزت مجموعة من الاغاني الوطنية بهذه المناسبة، منها: "بسم الله"، "على الربابة" ، "ياحبيبتي يا مصر" ، "دولا مين" ،"عاش اللي قال"، "يا أغلى اسم في الوجود"، "أحلف بسماها" و "رايحين في ايدينا سلاح" وذلك بمقر المركز الثقافي الروسي بالدقي.



وقال مراد جاتين مدير المركز الثقافي الروسي في مصر، في بيان، إن احتفالنا مع المصريين بنصر أكتوبر يؤكد ارتباطنا بمصير مشترك، ويعكس عمق العلاقات التاريخية التي جعلتنا نقف على أرضية واحدة أمام كافة التحديات التي اجتزناها سويا، مضيفا: "لا ننسى أبدا التعاون البناء الذي تم بين الخبراء العسكريين السوفيت والمصريين".