تشكيل مجلس أعلى للزراعة بمحافظة الإسماعيلية لدراسة مشاكل الفلاحين

قرر محافظ الإسماعيلية شريف فهمي بشارة تشكيل مجلس أعلى للزراعة بالمحافظة لدراسة كافة مشاكل الزراعة والفلاحين بالمحافظة والتوافق حول حلول لتلك المشاكل والعرض على الوزير المحافظ.



وذكرت المحافظة - وفقا لبيان اليوم /الأربعاء/ - أن المجلس تم تشكيله برئاسة المحافظ وعضوية نائب محافظ الإسماعيلية والسكرتير العام للمحافظة السكرتير العام المساعد ووكيل وزارة الزراعة ووكيل وزارة الري وممثلي هيئة تحسين الأراضي والتعاون الزراعي والبنك الزراعي المصري ونقيب الفلاحين بالمحافظة .



ويختص المجلس بالتصريح لنقابة الفلاحين وممثلي الجهات الإدارية المختصة بعمل اجتماعات دورية أسبوعية داخل مقارّ مجالس المدن مع الفلاحين، للوقوف على مشاكل العملية الزراعية ومشاكل الفلاحين على الطبيعة ثم العرض على المجلس واعتماد القرارات من الوزير المحافظ.