محافظ الدقهلية يناقش خطة تحويل الخطوط الأرضية إلى ألياف ضوئية (FTTH)

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، اجتماعاً لمناقشة خطة وزارة الاتصالات لتحويل كافة خطوط الاتصالات الأرضية إلي ألياف ضوئية ( FTTH) بنطاق المحافظة.



جاء ذلك بحضور المهندس هشام القصاص رئيس قطاع شرق الدلتا للشركة المصرية للاتصالات ، والمهندس محمد إسماعيل مدير عام منطقة الدقهلية للاتصالات ، والمهندس الزناتي عبدالعظيم مدير مديرية الطرق بالدقهلية ، والدكتورة أميرة يوسف مدير شبكات معلومات المرافق ، والمهندسة فريده عبدالله مدير عام الشئون الهندسية بالمحافظة ، والمهندسة مها محمد مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة ، والمحاسب محمد امين رئيس حي غرب المنصورة، والدكتور عمرو عبدالعاطي رئيس حي شرق المنصورة.



وأكد المحافظ أن هناك اهتماما بالغا من الدولة لرفع كفاءة البنية التحتية للاتصالات وخدمات الإنترنت لتحتل مصر مراكز متقدمة في الترتيب العالمي بعد حصولها علي المركز الأول افريقيا تنفيذاً لرؤية مصر 2030 لتعود مصر إلي مكانتها الطبيعية وسط الدول المتقدمة.



ووجه " مختار " بضرورة التعاون الكامل بين كافة الجهات المعنية الاحياء وشبكات معلومات المرافق والطرق وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لتسهيل وسرعة البدء في التنفيذ للمشروع لخدمة المواطنين.



وأشار " المحافظ " الي أنه سيتم تنفيذ المشروع علي عدة مراحل والمرحلة الأولي تشمل مدينة المنصورة بتكلفة أولية 1 مليار و 200 مليون جنيه ، ومن المقرر الانتهاء منها خلال عام من بدء التنفيذ ، وسيتم تقسيم كافة المدن والمراكز الي مراحل متتالية ، مشيراً إلي انه مقرر الانتهاء من المشروع بالكامل خلال 6 سنوات.



كما وجه " مختار " بسرعة البدء في الشوارع المطروحه للرصف ضمن الخطة الاستثمارية والانتهاء من توصيل كافة الخطوط قبل أعمال الرصف ، لتجنب إعادة التكسير في هذه الشوراع مره اخري بعد رصفها.



وقال " المحافظ " نعمل جميعاً في الجهاز التنفيذي بالمحافظة بالتعاون مع كافة الوزارات ومؤسسات الدولة من أجل تلبية احتياجات المواطنين في كافة القطاعات وحل مشاكلهم .

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