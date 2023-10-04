السيسي : رفض المصريين للهزيمة في حرب أكتوبر أدهش الإسرائيليين | فيديو

تحدث الرئيس السيسي، عن حرب أكتوبر المجيدة، قائلا: واقعة الهزيمة كان لها تأثيرات قوية على مصر والجيش والأمة العربية، ولكن بالرغم من ذلك خرجنا ورفضنا الهزيمة.

وأضاف "الرئيس السيسي" خلال كلمته بالندوة التثقيفية بمناسبة الذكرى الـ٥٠ لنصر حرب أكتوبر المجيدة، لكل من هو مهتم بقضية حرب أكتوبر، أحب اقول له إن القضية بدأت في أعقاب الضربة، متابعا:" في وسط الوجع والهزيمة المصريين خرجوا وقالوا لا".

واسترسل: حينها تم تخصيص كل موارد مصر لصالح المجهود الحربي، متابعا:" حينها كان الشعب المصري بيجيب حاجته بالطابور".

وأكمل:" اللي بيتكلم غير اللي عاش اللحظة .. ولازم ننقل للناس حجم الجهد والإصرار الذي بذله المصريين ورفضهم للهزيمة، الموضوع أدهش الإسرائيليين أنفسهم..وبقول إن أحد عناصر القوى الشاملة في مصر حينها شخصية الرئيس خلال الحرب".