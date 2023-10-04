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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

حزب أبناء مصر يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة باليوبيل الذهبي لنصرأكتوبر

المهندس مدحت بركات
المهندس مدحت بركات

هنأ المهندس مدحت بركات رئيس حزب أبناء مصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة، والشعب المصري، بمناسبة اليوبيل الذهب والذكرى الخمسين لانتصار أكتوبر.

وقال بركات: "إن هذا اليوم يشكل فخرًا واعتزازًا لكل مصري، حيث نحتفل بالذكرى الخمسين لانتصار أكتوبر، وهو يوم استعاد فيه الشعب المصري كرامته وأرضه"، وأضاف: "إن هذا الانتصار يذكرنا بقوة وشجاعة شعبنا، والروح التي تجعل مصر قوية".

وتابع: "أود أن أقدم التهاني للرئيس السيسي والقوات المسلحة التي تستمر في حماية مصر وشعبها. نحن فخورون بالتضحيات التي قدمها جنودنا والشجاعة التي أظهروها".

وأشار رئيس حزب أبناء مصر إلى أن هذا الانتصار يجب أن يكون مصدر إلهام لجميع المصريين، خاصة في ظل التحديات التي تواجه البلاد. "في هذه الأوقات، من المهم أن نتذكر قوة شعبنا والروح التي ساعدتنا على تحقيق هذا الانتصار".

وفي ختام تصريحاته، دعا بركات جميع المصريين إلى "الوقوف معًا في هذا اليوم التاريخي للاحتفال بإرثنا والتذكير بالشجاعة والقوة التي أظهرها شعبنا"، كما دعا إلى ضرورة تكاتف الشعب ووقوفه خلف الرئيس.

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