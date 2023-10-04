186 مليار يورو.. أوكرانيا بانتظار مفاجأة حال الانضمام للاتحاد الأوروبي

أفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، اليوم الأربعاء، بأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي سيعطي كييف الحق في الحصول على حوالي 186 مليار يورو خلال 7 سنوات.

وأوضحت "فاينانشيال تايمز"، أن مثل هذه الخطوة ستسفر عن اضطرار بعض دول الاتحاد لضخ أموال في الموازنة الأوروبية أكثر مما تحصل عليه منها.

ولفتت الصحيفة البريطانية، إلي أن “أوكرانيا سيكون لها الحق في الحصول على 96.5 مليار يورو بموجب السياسة الزراعية المشتركة للاتحاد الأوروبي على مدى 7 سنوات”.

وكشفت التقديرات أن ذلك سيقلل حجم الإعانات الزراعية لأعضاء الاتحاد الأوروبي الآخرين بنحو 20٪.

وأضافت "فاينانشيال تايمز”: “ستحصل كييف على 61 مليار يورو على شكل أموال تهدف إلى تحسين البنية الأساسية في الدول الأعضاء الأكثر فقرا”.

وأكدت أن “هذا الأمر سيحرم جمهورية التشيك وإستونيا وليتوانيا وسلوفينيا وقبرص ومالطا من إعانات مماثلة”.

وأمس، قال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، إن أوكرانيا قد تصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي في عام 2030.

وفي مقابلة مع مجلة “شبيجل” الألمانية، قال ميشيل: "يمكن لأوكرانيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2030 إذا قام الجانبان بواجبهما".

وأضاف أنه “يتعين على أوكرانيا والدول المرشحة الأخرى تنفيذ الإصلاحات ومحاربة الفساد والامتثال للمتطلبات القانونية".

واعترف رئيس المجلس الأوروبي، بأن هذه لن تكون عملية سهلة لكل من الاتحاد الأوروبي والدول المرشحة.

وقال ميتشيل: "دول غرب البلقان، على سبيل المثال، تنتظر الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي منذ 20 عاما، ونفوذ روسيا والصين يتنامى هناك".