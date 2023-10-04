حزب مصر بلدي عن نصر أكتوبر: أثبت للعالم أنه لا تهاون مع معتد

هنأ اللواء سيف الإسلام عبد الباري رئيس حزب مصر بلدي، الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة، والشعب المصري، بمناسبة اليوبيل الذهب والذكرى الخمسين لانتصار أكتوبر.

أثبت للعالم أجمع أنه لا تهاون مع معتد

وقال “سيف الإسلام” فى بيان له إن نصر أكتوبر أثبت للعالم أجمع أنه لا تهاون مع معتد ولا تفريط في حبة رمل من أرض مصر الطاهرة ولا تسامح في استرداد سيادتنا على أراضينا.

وأضاف أيضا أن انتصار أكتوبر المجيد ضرب أكبر معاني التضحية والفداء والبطولة من رجال القوات المسلحة حتي تمكن رجال القوات المسلحة من أن يسطروا بحروف من نور بطولاتهم في تاريخ العسكرية المصرية، وأننا ندعوا الله أن يحفظ مصر وقواتها المسلحة من كل سوء وان تظل راية الوطن خفاقة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.