محافظ البحرالأحمر: "الأولمبياد الحدودية" تهدف إلى زيادة قاعدة الممارسة الرياضية

أكد محافظ البحر الأحمر، عمرو حنفي، أن بطولة أولمبياد المحافظات الحدودية، تنظمها وزارة الشباب والرياضة، وتقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتهدف إلى زيادة قاعدة الممارسة الرياضية لأبناء المحافظات الحدودية، بما يضمن تمثيل أبناءها في الأنشطة والمسابقات المختلفة التي يتم تنظيمها علي مستوي الجمهورية.



جاء ذلك خلال تكريم المحافظ اليوم، الأربعاء، الفائزين في التصفيات النهائية بأولمبياد المحافظات الحدودية التي أقيمت بمطروح خلال الفترة 28 فبراير حتي 2 مايو 2023 ، معرباً عن فخره وتقديره لفوز أبناء المحافظة الساحلية بالمركز الأول للعام الرابع علي التوالي .



وقدم المحافظ - وفقا لبيان - التهنئة لجميع اللاعبين الذين مثلوا البحر الأحمر في الأولمبياد والقائمين على القطاع الرياضي بالمحافظة؛ لحصولهم على المركز الأول وحصدهم العديد من الميداليات في الألعاب الرياضية المتنوعة فردية وجماعية، مُتمنيًا المزيد من التوفيق والتمثيل المُشرّف لأبناء المحافظة بمختلف المسابقات.