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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انهيار وشيك لـ الجيش الأوكراني.. وعد بايدن يكشف عن كارثة في كييف

جو بايدن
جو بايدن

قال ضابط المخابرات الأمريكي السابق، توني شافير، إن وعد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بمساعدة أوكرانيا يشير إلى الانهيار الوشيك للجيش الأوكراني.

وأضاف شافير: "عندما سمعت ذلك، فكرت… هل أنت جادون؟ أنتم تمولون وتغذون تدمير أوكرانيا.. وهذا بالضبط ما يفعلونه الآن. اسمحوا لي أن أكون واضحا. لقد سحب البولنديون دعمهم، لأسباب اقتصادية بلا شك، ولكن أيضا لأسباب عسكرية... معظم لدول الأوروبية التي دعمت أوكرانيا تعيد النظر الآن في موقفها. ولم يتحقق النصر".

وتابع قائلا: “مولت الولايات المتحدة عددًا كبيرًا من الدمار دون أي نتيجة إيجابية لكييف”.

وقال شافير: "هناك إحجام كبير بين حلفاء كييف عن القيام بأي شيء أكثر مما تم القيام به بالفعل. لأن الأرقام تشير إلى أن أوكرانيا لن تفوز، بغض النظر عن حجم الأموال التي تنفق عليها".

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وفي وقت سابق، قال بايدن، خلال كلمة ألقاها في البيت الأبيض، إنه ينتظر بشكل عاجل مشروع قانون منفصل من الكونجرس لمساعدة كييف، مشيراً إلى أن واشنطن لا يمكنها "تحت أي ظرف من الظروف قطع المساعدة الأمريكية لأوكرانيا".

جو بايدن أوكرانيا الرئيس الأمريكي

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