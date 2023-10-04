طه دسوقي: انتصار أكتوبر الأغلى في تاريخ مصر الحديث

أكد الفنان طه دسوقي، أن نصر أكتوبر العظيم هو الأهم والأغلى في تاريخ مصر الحديث، ويجب على الجميع ذكر هذا الانتصار، في وقت أصبح من السهل على الجميع كتابة شائعات على أنها تاريخ بدون أي وثائق أو دلائل.

طه دسوقي يتحدث عن انتصار أكتوبر

وأضاف "دسوقي"، خلال كلمته في الندوة التثقيفية الـ 38 للقوات المسلحة، احتفالا بالذكرى الـ 50 لانتصارات أكتوبر، بحضور الرئيس السيسي، أن البعض على مواقع التواصل الاجتماعي عين نفسه مؤرخا على صفحته، والبعض يكتب أن كيلوباترا من أصول أفريقية دون أي دليل، وشخص آخر يتحدث أن الأهرامات بناها فضائيين، وآخر يرى أن لديه حجة أن الأرض مسطحة وليست كروية، كل شخص يكتب النسخة الخاصة به من التاريخ دون الرجوع لأي مصادر.

وتابع أنه بعد 50 عاما البعض يشكك في انتصار مصر في حرب أكتوبر، "مش فاهم هو المكسب بيكون بعدد اللايكات ولا ايه؟، انتصار مصر واضح للجميع".

واستكمل، أنه من المهم ذكر الانتصار وتوثيقه بأفلام وأغاني، وذكر الجنود والأبطال الذي فضلوا الاستشهاد من أجل الوطن على شبابه من أجل استعادة الأرض، "الشباب دول كانوا بيبعتوا جوابات مش سوشيال ميديا، والجواب كان له خصوصية، وكان بيبقى فرح لما ساعي البريد جايب جواب من جندي مقاتل على الجبهة، جواب ملخص مشاعره الصادقة، جواب بسيط لأمه مسلم فيه على القرايب والعيلة والصحاب واحد واحد".