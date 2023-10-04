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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كانت في طريقها لليمن.. أمريكا تنقل أكثر من مليون ذخيرة إيرانية إلى أوكرانيا

علم أمريكا
علم أمريكا

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، عن نقل أكثر من مليون رصاصة إيرانية الصنع من عيار 7.62 إلى أوكرانيا.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن الأسلحة والذخائر التي تم نقلها لقوات أوكرانيا ، صودرت من الحرس الثوري الإيراني حيث كانت في طريقها إلى الحوثيين في اليمن.

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وأضافت أن الولايات المتحدة حصلت على ملكية هذه الذخائر في 20 يوليو 2023، بعد مطالبات وزارة العدل بالمصادرة المدنية ضد الحرس الثوري الإيراني.

وتابعت أنه تم الاستيلاء على هذه الذخائر في البداية في 9 ديسمبر 2022 بينما كانت في طريقها من الحرس الثوري الإيراني إلى الحوثيين في اليمن في انتهاك لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2216.

أمريكا : ملتزمة بالعمل مع حلفائنا وشركائنا لمواجهة تدفق المساعدات

ولفتت: "الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع حلفائنا وشركائنا لمواجهة تدفق المساعدات الإيرانية الفتاكة في المنطقة بجميع الوسائل المشروعة بما في ذلك العقوبات الأمريكية والأممية ومن خلال عمليات الاعتراض".

وأضافت أن دعم إيران للجماعات المسلحة يهدد الأمن الدولي والإقليمي، والقوات الأمريكية والموظفين الدبلوماسيين والمواطنين في المنطقة، وكذلك أمن الشركاء، مطالبًا بمواصلة بذل كل ما في وسعها لتسليط الضوء على أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار ووقفها.

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