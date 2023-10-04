هلال مطروح يتعادل وديا مع راية استعدادا للموسم الجديد

تعادل فريقا هلال مطروح وراية سلبيا في اللقاء الودي الذى جمعهما منذ قليل بملعب برج العرب الفرعي ،على هامش معسكر الفريق المطروحي فى الإسكندرية، استعدادا للموسم الجديد .

ويواصل الفريق الاول لكرة القدم بنادي هلال مطروح استعداداته لانطلاق الدورى والذى يستهله بمواجهة دلفي يوم 11 اكتوبر المقبل علي ملعب استاد الجامعة .

ومن جانب اخر أكد حسام باولو مهاجم فريق هلال مطروح وأحدث الصفقات، أن انضمامه للهلال سيكون بوابته لاستعادة لقب هداف الدورى والذى غاب عنه الموسم الماضي.

وأشار باولو إلى أن الظروف التي مر بها الموسم قبل الماضي عند انضمامه لبايونيرز تتكرر الموسم الحالي، حيث انضم للفريق الدقهلاوى وحقق معه لقب هداف الدورى، ثم انتقل بعدها الي فريق القناة أحد فرق القمة بمجموعة القاهرة.

وتابع : أرى ما حدث سابقا سيتكرر معي مستقبلا وستكون عودة جديدة لي خاصة وأن فريق الهلال يضم لاعبين مميزين وقادرين علي المنافسة للصعود، الي جانب وجود جهاز فني قدير بقيادة الكابتن ابو العينين شحاتة، ومجلس إدارة داعم للفريق بصورة قوية.