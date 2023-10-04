عمر هشام يحجز سادس مقعد للرماية المصرية في أولمبياد باريس

حصد عمر هشام لاعب منتخب مصر للرماية، مقعدا سادسا للفراعنة في أولمبياد "باريس ٢٠٢٤"، من خلال منافسات البطولة الأفريقية السادسة عشر لرماية المسدس والبندقية، المقامة بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة في الفترة من ١ وحتى ١٠ أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 250 راميا ورامية من 15 دولة أفريقية.



وأصبح هشام، سادس رامي مصري يتأهل إلى الأولمبياد، حيث سبقه 5 لاعبين وهم: "محمد حمدي، ريماس خليل، هالة الجوهري، أميرة أبو شقة وعزمي محيلبة".



وحصد عمر هشام الميدالية الفضية في منافسات الاسكيت رجال، حيث حل بعد مواطنه عزمي محيلبة، الذي فاز بالذهبية في نفس المنافسة، ولكن سبق لمحيلبة التأهل للأولمبياد من خلال بطولة العالم.

وبذلك ترتفع حصيلة مصر في اليوم الثاني من البطولة الإفريقية إلى ١٨ ميدالية ، بواقع ٩ ذهبيات و٥ فضيات و٤ برونزيات، ولا تزال الفرصة متاحة لمضاعفة عدد الميداليات في ظل المشاركة القوية للرماة المصريين.