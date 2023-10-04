طاهر حمدى يقدم عقار مصر على صدى البلد | شاهد توقيع العقد

انضم الإعلامى طاهر حمدى إلى قناة "صدى البلد" بالبرنامج العقاري الخاص بالشبكة "عقار مصر"، وسيتولى طاهر حمدي إدارة القطاع العقاري لشبكة قنوات ومواقع "صدى البلد" .

طاهر حمدي كان مقدما لأكبر البرامج العقارية كبرنامج عقار يا مصر وبرنامج مصر الجديدة الذي كان يذاع علي شاشة النهار ولاقت هذه البرامج استحسان الجمهور وكان لها دور كبير في تصدير صورة العقار المصري بشكل يليق بها.

رئيس تحرير صدى البلد أحمد صبرى مع الإعلامى طاهر حمدى

"عقار مصر" يضع خطة كاملة للقطاع العقاري هدفها توصيل كل المعلومات الصحيحة والمتابعه الدائمة لهذا القطاع لذلك كان لها الاختيار في التعاقد السنوي مع مقدم البرامج طاهر حمدي لتولي هذه المسئولية.

الإعلامى طاهر حمدى

برنامج "عقار مصر" سيذاع على شاشة قناة صدى البلد العامة خلال أيام .