عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طاهر حمدى يقدم عقار مصر على صدى البلد | شاهد توقيع العقد

صدى البلد

انضم الإعلامى طاهر حمدى إلى قناة "صدى البلد" بالبرنامج العقاري الخاص بالشبكة "عقار مصر"، وسيتولى طاهر حمدي إدارة القطاع العقاري لشبكة قنوات ومواقع "صدى البلد" .

طاهر حمدي كان مقدما لأكبر البرامج العقارية كبرنامج عقار يا مصر وبرنامج مصر الجديدة الذي كان يذاع علي شاشة النهار ولاقت هذه البرامج استحسان الجمهور وكان لها دور كبير في تصدير صورة العقار المصري بشكل يليق بها.

رئيس تحرير صدى البلد أحمد صبرى مع الإعلامى طاهر حمدى 

"عقار مصر" يضع خطة كاملة للقطاع العقاري هدفها توصيل كل المعلومات الصحيحة والمتابعه الدائمة لهذا القطاع  لذلك كان لها الاختيار في التعاقد السنوي مع مقدم البرامج طاهر حمدي لتولي هذه المسئولية.

الإعلامى طاهر حمدى

 برنامج "عقار مصر" سيذاع على شاشة قناة صدى البلد العامة خلال أيام .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى سارة لكل المصريين| انخفاض لأول مرة في أسعار 9 سلع غذائية.. قرار حكومي عاجل

بينها السكر والزيت والأرز.. 9 سلع غذائية ستنخفض أسعارها الأحد المقبل

القومي للاتصالات لـ صدى البلد: لم نوافق على طلبات شركات المحمول بزيادة أسعار كروت الشحن

سقوط أمطار.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

شرط واحد.. الزمالك يقدم عرضًا مغريًا لحل أزمة كهربا وديا

بسبب بدلات نقابة الصحفيين .. بلاغ للنائب العام ضد أحمد طنطاوي

رياح وأمطار على بعض المناطق.. حالة الطقس المتوقعة حتى الثلاثاء 10 أكتوبر

المدير الفني السابق لأكاديمية برشلونة يطالب بمعاقبة مدرب الأهلي بسبب النجم الوافد

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يلقي السلام على نجوم الفن والغناء المشاركين باحتفالية نصر أكتوبر

الرئيس الإنسان.. السيسي يترك المنصة لتكريم أحد أبطال حرب أكتوبر

الرئيس السيسي يكرم عددًا من أبطال حرب أكتوبر .. فيديو

بسبب رمضان صبحي | معلق رياضي يوجّه نقدا لاذعا للأهلي

أمام الرئيس السيسي .. أنغام تقدم عرضًا غنائيًا باحتفالات أكتوبر

شكري: العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي استراتيجية.. ونتطلع لتعزيز التعاون التنموي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة غريبة.. نوال الزغبي تستعرض رشاقتها | شاهد

فستان أنيق.. إيمان العاصي تستعرض جمالها |شاهد

بالأحمر الناري.. منى زكي تثير الجدل بهذه الإطلالة عبر إنستجرام|شاهد

للنحات فريديريك بارتولدى.. سر تمثال لـ الحرية لم يجد مكانًا في مصر

فيديو

منها السكر والأرز .. موعد انخفاض أسعار هذه السلع | فيديو

صافرات الإنذار وانقطاع البث.. إلى ماذا تستعد روسيا لمواجهته؟ «فيديوجراف»

ضربة جديدة للدولار | ماذا حدث ؟

سمعتنا وحشة.. مايان السيد تتصدر التريند بتصريحات مثيرة للجدل / فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

اﻟﻤﺰﻳﺪ