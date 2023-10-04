حزب المصريين : انتصار أكتوبر شاهد عيان على تلاحم أبناء الوطن

هنأ المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة ، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الـ50 لانتصارات حرب أكتوبر ، مؤكدًا أن حرب السادس من أكتوبر من أعظم الانتصارات في التاريخ الحديث للأمة العربية جميعا؛ لأنها جسدت أصالة شعب مصر وقواته المسلحة وعظمة ولائهم للوطن.

نصر أكتوبر العظيم أساس استمرارية حياة وكرامة

وقال "أبو العطا"، في بيان اليوم الأربعاء، إن نصر أكتوبر العظيم أساس استمرارية حياة وكرامة الشعب المصري، لأننا كمصريين نستمد قوتنا من نصر أكتوبر، وبفضله نتغنى ونتباهى أمام أجيالنا والعالم أجمع، ونقول إن المصريين قادرون على صناعة تاريخهم بأنفسهم، والحفاظ على أرضهم ووطنهم.

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن المصريون قدموا بطولات عظيمة في حرب أكتوبر، وأثبتوا للعالم أجمع أن الجندي المصري لا يهاب الموت، موضحًا أن حرب أكتوبر لم تكن مجرد معركة عسكرية خاضتها القوات المسلحة المصرية وحققت فيها أعظم انتصاراتها، ولكنها كانت اختبارًا حقيقيًا لقدرة الشعب المصري على تحويل الحلم إلى حقيقة، ولم يقتصر آثارها على المدة الزمنية للحرب، وإنما امتدت لتنشر أشعة الأمل في كل ربوع مصر، وتبعث في نفوس المصريين جميعًا روحًا جديدةً تتسم بالإصرار والتحدي والقدرة على مواجهة الصعاب وتحقيق الإنجازات.

وأوضح أن حرب أكتوبر المجيدة ملحمة وطنية وقف فيها الجيش والشعب على قلب رجل واحد؛ فضلًا عن وجود قيادة سياسية حكيمة أدارت المعركة بامتياز، حتى تحررت سيناء وعادت إلى أحضان مصرنا الحبيبة، مؤكدًا أن مصر لا زالت تخوض حربًا لا تقل عن حرب أكتوبر المجيدة، حيث إننا نواجه حروبا داخلية وخارجية عدوها غير معروف وهذه تُعد أكثر شراسة من نصر أكتوبر 73.

وأشار إلى أن أبطال القوات المسلحة البواسل يقدمون التضحيات يومًا تلو الآخر وهم يتصدون ويحاربون بكل قوة وشجاعة الإرهابيين والتكفيريين والمُخربين وقوى الشر وكل من يريد النيل من استقرار الوطن، موضحًا أنه لولا شهداء مصر الأبرار الذين ضحوا بدمائهم الطاهرة لما كانت مصر تنعم بالاستقرار الذي نعاصره الآن.

وشدد على أن القوات المسلحة المصرية كانت وما زالت وستظل الحارس الأول والمدافع عن الدولة المصرية وحماية مواطنيها ضد أي اعتداء سواء كان خارجيًا أو داخليًا، موضحًا أن بطولات القوات المسلحة المصرية خلال حرب أكتوبر ما زالت تُدرس في كتب التاريخ العسكري.

وطالب جموع الشعب المصري العظيم بالالتفاف والاصطفاف خلف القيادة السياسية الحكيمة الممثلة في الرئيس السيسي لاستمرار ما بدأناه منذ 30 يونيو، وعدم الانسياق وراء الأحاديث التي يروج لها أعداء الوطن والتي تهدف إلى التخريب لا البناء.

وثمن حديث الرئيس السيسي خلال الجلسة الحوارية بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد، معربًا عن سعادته الغامرة تجاه حديث الرئيس السيسي الرائع عن حرب السادس من أكتوبر وعن قدرة رجال وقادة وأبطال القوات المسلحة على حماية الدولة المصرية.

وأعرب عن ثقته الكاملة في قدرة الدولة المصرية بفضل القيادة الحكيمة للرئيس السيسي على مواجهة جميع التحديات والمؤامرات والمخاطر التي تواجه مصر داخليًا وخارجيًا.