ملخّص للمؤسسة العسكرية|إسعاد يونس : والدي طيار حربي لقبته بـ قمر الزمان

قالت الفنانة إسعاد يونس، إنها ابنة ضابط طيار حربي وإنه يمثل لها كل معاني الفروسية والنبل والإقدام والأمانة والبسالة، فكان يلخص كل صفات المؤسسة العسكرية التي كان يشرف بالانتماء لها، وتوفي عام 1965.

وأضافت إسعاد يونس، خلال حديثها، في فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، احتفالًا باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي تنقلها قناة "إكسترا نيوز": «بعد وفاة والدي كنت بشوف حلم دخوله البيت علينا، وده عمره ما كان هيتحقق ويبقى واقع بس كان بيونسني كتير وبيحسسني بالأمان وكانوا بيقولوا عليا اتجننت لكني لم أُجن، أنا كنت فعلا بسمعه ومنذ 1967 حتى 1973 كان النفس حزينة مش مرتاحة».

6 أكتوبر 1973

وأكدت إسعاد يونس، أنها في 6 أكتوبر 1973 كانت تعمل في إذاعة الشرق الأوسط وقت إذاعة مسلسل «أرجوك لا تفهمني بسرعة» بطولة عبد الحليم حافظ ونجلاء فتحي، ولكن في اليوم العاشر من رمضان تحديدًا الساعة الثانية ظهرًا كان يوجد بيان عسكري قام برجّ المبنى ومصر جميعها بالزغاريد والسعادة ووجود برامج يتم تحضيرها وبيانات عسكرية مختلفة بيان يدل على انتصار مصر وشعبها وجنودها.