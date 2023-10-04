المستقلين الجدد: حمدين صباحي لم يحترم ذكرى نصر أكتوبر بإقحام الإخوان بالمشهد السياسي

أكد حزب المستقلين الجدد أن ما جاء في مؤتمر الحركة المدنية بحضور حمدين صباحي ما هو إلا محاولة واضحة لعودة الإخوان للمشهد السياسي تحت غطاء محاولة دعم المرشح المحتمل أحمد طنطاوي بالرغمً من أن ذلك يمثل مخالفة للقانون والدستور.

توقيت احتفالات نصر أكتوبر عار سياسي



ويري الحزب أن تلك المحاولة في توقيت احتفالات نصر أكتوبر بمثابه عار سياسي لأنه لا يحترم إرادة الشعب في ثورة ٣٠ يونيو ولا يحترم ذكرى نصر أكتوبر المجيد الذي تحقق بدماء الشهداء من أبناء الوطن.



كما أكد الحزب أن محاولة تسريب الإخوان للمشهد السياسي مرهً اخرى عن طريق وجود المرشح المحتمل أحمد طنطاوي يجب التصدي له بكل حزم من كل مؤسسات الدولة.



ويعتبر الحزب أن ما جاء في مؤتمر الحركة المدنية ما هو إلا محاوله ابتزاز سياسي متوقع في بدايه مشوار الانتخابات الرئاسية ويمثل غطاء لمحاولات حثيثة لعودة الإخوان مرة أخرى وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلا.