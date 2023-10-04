"إحنا بوليس".. حبس عاطل وسائقين سرقوا توك توك من صاحبه بالمقطم

قررت نيابة المقطم الجزئية، حبس عاطل وسائقين، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بانتحال صفة ضباط الشرطة وسرقة مركبة توك توك من صاحبها بالمطقم.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من عاطل وسائقين "لهم معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة المقطم، وبحوزتهم سيارة ومركبة "توك توك".

وبمواجهتهم إعترفوا بسرقة مركبة "التوك توك" من أحد الأشخاص بدائرة القسم بإسلوب إنتحال صفة رجال شرطة بإستخدام السيارة المضبوطة بحوزتهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.