رئيس شركة تكنولوجيا طبية عالمية: الحكومة المصرية نجحت في التحول الرقمي

أكد المهندس ناصر شحاتة الرئيس التنفيذى لهيلث انسايتس اسيا التى تعمل فى 7 دول ومتخصصة فى التكنولوجيا الطبية أن مصر من أهم الأسواق للشركة ذات الطابع الدولى باعتبارها سوقا صاعدا واعدا يدرك قيمة التحول الرقمى وتشجعه الدولة المصرية وتسير به بخطى ثابتة.

وأضاف فى تصريحات خاصة على هامش مؤتمر صحفى للشركة بالقاهرة أن الاقتصاد المصرى مرن وقادر على التغلب على التحديات العالمية.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية تبذل قصارى جهدها حتى تتمكن من الاستمرار فى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتعظيم دور القطاع الخاص وتحقيق مبدأ الحياد التنافسى والذى يساعد على تهيئة المناخ الاستثمارى لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأشار إلى أن شركته لها العديد من الأنشطة بمصر بالتعاون مع الحكومة المصرية وذلك فى تطوير القطاع الصحى عبر توفير نظام تكنولوجى متطور لإدارة وتشغيل المستشفيات طبقا لرؤية مصر 2030.

وقال إنه يعمل على توفير حلول تكنولوجية تشمل تطوير البرامج والتطبيقات الطبية وحلول السحابة.

وقال إنهم يقدمون أنظمة تكنولوجية فى 84 مستشفى بمصر منها 79 مستشفى جامعى و5 مستشفيات أزهرية.

وأكد أن هناك تعاونا مع وزارة الاتصالات والصحة والبحث العلمى بمصر لتطوير القطاع الصحى عبر نظام تكنولوجى متطور لإدارة وتشغيل المستشفيات.

وقال إنه قريبا بصدد تقديم خدمات صحية تفيد ركاب الطائرات المصرية عن طريق المتابعة عن بعد بالإضافة إلى استخدام أحدث التقنيات التكنولوجية الخاصة بالذكاء الاصطناعى فى علاجات القلب وأمراض الحمل وغيرها.