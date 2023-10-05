حبس عاطل سرق ذهبًا وعُملات أجنبية من شقة بالسيدة زينب

قررت نيابة السيدة زينب الجزئية، حبس عاطل، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة عملات أجنبية ومشغولات ذهبية من داخل شقة سكنية بالسيدة زينب.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة عابدين ، وبحوزته مبلغ مالى "عملات أجنبية" ، كمية من المشغولات الذهبية ، وإعترف بسرقتهما من داخل إحدى الشقق بدائرة قسم شرطة السيدة زينب فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق وأصدرت قرارها السابق