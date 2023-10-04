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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بمناسبة انتصارات أكتوبر.. أحمد شاكر للرئيس السيسي: ربنا ينصرك ولا تلتفت للصغائر|خاص

أحمد شاكر
أحمد شاكر

أعرب الفنان أحمد شاكر عن سعادته بالتطور التى تشاهده مصر فى السنوات الأخيرة ، وأيضًا باحتفالات ذكرى نصر أكتوبر التى تقيم هذه الفترة.

ووجَّه الفنان أحمد شاكر رسالة دعم  للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية من خلال "صدى البلد"، قائلاً: كمل المسيرة ولا تلتفت للحاقدين والناس المحبطة مروجي الشائعات.

وتابع أحمد شاكر ، قائلاً: سيادة الرئيس أنت عودتنا على النجاح والعمل دائمًا ، وأنك لا تلتفت للصغائر، وربنا ينصرك دائمًا.

وعن احتفالات ذكرى أكتوبر ، بارك أحمد شاكر لمصر وأهلها بمرور 50 عامًا على ذكرى انتصار أكتوبر، معلقًا: "ألف مبروك لمصر 50 عاماً من النصر والفرح الذى أعاد لمصر كرامتها ، وستظل هذه الروح مستمرة للأبد .

 

الندوة التثقيفية للقوات المسلحة:

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الندوة التثقيفية الـ 38 للقوات المسلحة اليوم وهى احتفالا بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

و تشهد الندوة التثقيفية للقوات المسلحة أفلامًا تسجيلية وعروضاً فنية وغنائية وتكريم لأسر الشهداء.

 

وفي سياق متصل، زار الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح أمس الثلاثاء،  قبري الزعيمين الراحلين جمال عبد الناصر، ومحمد أنور السادات، والنصب التذكاري للجندي المجهول؛ بمناسبة الذكرى الـ50 على انتصارات أكتوبر المجيدة.

 

وقد أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي الأيام الماضية عن ترشحه في انتخابات الرئاسة المقبلة، والتي حددت الهيئة الوطنية للانتخابات أيام إجرائها خارج مصر في أيام 1 و2 و3 من شهر ديسمبر المقبل، وفي الداخل في أيام 10 و11 و12 من الشهر ذاته، قائلًا: إن كان يا رب في غيري أولى بها مني فوفقه وإذا كنت أولى بها فيا رب وفقني ويسر لي، ويا رب أكون أولى بها.. وأعدكم أن تكون امتدادًا لسعينا المشترك من أجل مصر وشعبها.

أحمد شاكر احتفالات ذكري نصر أكتوبر رئيس الجمهورية

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