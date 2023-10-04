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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزارة التعاون: شراكات دولية وتمويلات ميسرة لدعم التعليم في مصر

صدى البلد

تهتم وزارة التعاون الدولي بعقد شراكات دولية مع منظمات التمويل الدولية و الحكومات، و الاستفادة من التمويلات التنموية الميسرة التي تقدمها هذه المنظمات للمساهمة في اقامة عدد من المشروعات القومية في جميع المجالات.

و نستعرض في هذا التقرير بعض المشروعات التعليمية، التي تم تنفيذها من خلال الشراكات الدولية وعلاقات التعاون الإنمائي، وفقا لما نشرته وزارة التعاون الدولي على صفحتها الرسمية عبر "فيس بوك"


المشروعات التعليمية

ينتظم ملايين الطلاب في الصفوف الدراسية المختلفة في محافظات جمهورية مصر العربية، مع بداية العام الدراسي الجديد.

و من خلال الشراكات الدولية وعلاقات التعاون الإنمائي مع المؤسسات الدولية والحكومات، ساهمت وزارة التعاون الدولي، في إتاحة التمويلات التنموية الميسرة لتنفيذ العديد مشروعات التعليم.

مدارس STEM للمتفوقين

وتعتبر مدارس STEM للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ابرز المشروعات التعليمية التي يتم تمويلها في إطار الشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID/Egypt والتي تشمل 15 مدرسة تضم 12 ألف طالب في 11 محافظة، من بينهم 44.5% من الفتيات.

المدارس المصرية اليابانية

كما تم تنفيذ المدارس المصرية اليابانية من خلال الشراكة الوثيقة مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "JICA - Japan International Cooperation Agency"، للاستفادة من الخبرات اليابانية ومنهجيات التعليم المتطورة لتنفيذ 200 مدرسة على مستوى الجمهورية تضم 11367 طالب في 26 محافظة.

ذلك إلى جانب دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم قبل الجامعي وبناء قدرات المعلمين ومديري المدارس والموجهين على مستوى الجمهورية، بتمويل من مجموعة البنك الدولي.

ويشمل الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة: التعليم الجيد، نحو 36 مشروعًا بقيمة 2.4 مليار دولار ضمن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي.

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