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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ملثمون.. حبس 4 أشخاص سرقوا سيارة وأموالا من مصنع بالقطامية

حبس
حبس

قررت نيابة القاهرة الجديد، حبس ٤ أشخاص، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم باقتحام مصنع بمنطقة القطامية وسرقة سيارة ومبالغ مالية "محلية وأجنبية" وعدد من دفاتر الشيكات الخاصة بالشركة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد اقتحم ملثمون مصنع بالقطامية وتمكنوا من سرقة أموال بعد التعدي على حارس المصنع بالضرب، حيث نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في ضبط المتورطين في الواقعة وتولت النيابة التحقيق .

تبلغ لقسم شرطة القطامية من صاحب أحد المصانع ، وحارسين بذات المصنع بحضور عدد 3 أشخاص ملثمين للمصنع ملكه وقاموا بالتعدى على حارس المصنع بالضرب وتقييده وكسر 3 خزائن حديدية بإستخدام صاروخ كهربائى ، وسرقة سيارة ومبالغ مالية "محلية وأجنبية" وعدد من دفاتر الشيكات الخاصة بالشركة .

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة مدير حركة السائقين بالمصنع محل البلاغ سائقين وميكانيكى ، تم ضبطهم ، وبحوزتهم جزء من المسروقات المشار إليها.

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