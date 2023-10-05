حبس موظف حاول التخلص من صاحب شركة وإنهاء حياته بعابدين

قررت نيابة عابدين الجزئية، حبس موظف بشركة، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالشروع في قتل صاحب شركته وذلك لمحاولة سرقة خزينة الشركة بعابدين.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد فكر موظف بشركة في عابدين، في حيلة شيطانية للتخلص من صاحب الشركة وسرقة الخزينة، حيث شرع في قتله الا انه فشل وتم ضبطه وتسليمه للشرطة .

تبلغ لقسم شرطة عابدين من صاحب شركة للملابس كائنة بدائرة القسم قرر بأنه حال تواجده بالشركة محل عمله ، تنامى لسمعه أصوات إستغاثة من داخل المخزن ، وبإستبيانه الأمر تبين تواجد والده شريك بذات الشركة مغشياً عليه ومصاب بكدمات متفرقة بالجسم ، وتم نقله للمستشفى لإسعافه.

وبالإنتقال وبسؤال والده قرر بأنه حال تواجده بمخزن الشركة وبرفقته موظف بذات الشركة ، قام الأخير بالتعدى عليه بالخنق محاولاً قتله وسرقة المفاتيح الخاصة بخزينة الشركة ، تم ضبط المتهم وبحوزته المفاتيح المستولى عليها ، وإعترف بإرتكابه الواقعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.