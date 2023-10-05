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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس 3 أشخاص لاتجارهم في الحشيش بمدينة بدر

حبس
حبس

قررت نيابة بدر الجزئية، حبس ٣ أشخاص، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بحيازة كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام ومبلغ مالــى بقصد الإتجار فيها.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد ضبطت الأطواف الأمنية بالقاهرة كمية من مخدر الحشيش بحوزة 3 أشخاص بمدينة بدر بقصد الاتجار، وتولت النيابة التحقيق.

ففي أثناء مرور قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة بدائرة قسم شرطة بدر تمكنت من ضبط 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية مقيمين بالقاهرة حال إستقلالهم سيارة ملك وقيادة أحدهم "بدون تراخيص" بطريق القاهرة الإسماعيلية وبحوزتهـــم كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام ومبلغ مالــى.

وبمواجهتهـــم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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