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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أمطار خفيفة على الإسكندرية مع استمرار حركة الملاحة بالميناء

امطار
امطار

تعرضت الإسكندرية مساء اليوم الأربعاء لأمطار خفيفة مع انخفاض ملحوظ في درجة الحرارة وارتفاع أمواج البحر، فيما لم تتأثر حركة المشاة والمركبات، كما أن حركة مغادرة وسفر السفن بميناء الإسكندرية، تعمل بصورة طبيعية، دون أي تأثر.


واتخذت محافظة الإسكندرية وأجهزتها التنفيذية وشركة الصرف الصحي، الاستعدادات لمواجهة ظروف الطقس وتطهير "الشنايش" وتسهيل الحركة.

من جانبه، وجه رئيس هيئة ميناء الاسكندرية اللواء بحري نهاد شاهين، إداراتي الحركة والخدمات البحرية ومركز عمليات الميناء برفع درجة الاستعداد، وتلقي أي إشارات استغاثة من السفن والبواخر مع سرعة لانتقال؛ حفاظا علي الممتلكات وأرواح وسلامة الملاحة البحرية.


وعززت مديرية أمن الإسكندرية من الخدمات المرورية لتحقيق السيولة المرورية وعدم تكدس السيارات.

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