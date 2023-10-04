الأهلي ثاني أكثر أندية العالم تفاعلًا على فيسبوك في سبتمبر

إستطاع النادي الأهلي تحقيق المركز الثاني في قائمة الأندية الأكثر تفاعلًا على منصات التواصل الاجتماعي، بتحقيقه المركز الأول في التفاعل خلال شهر سبتمبر 2023، وذلك وفقاً للإحصائية التى أعدها موقع "deportesyfinanzas" ، المتخصص فى هذا الشأن. متفوقًا على حسابات أندية ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني.

وحقق النادي الأهلي 15،2 مليون تفاعل عبر صفحتة الرسمية على الفيس بوك في شهر سبتمبر ليحتل المركز الثاني في قائمة أفضل 5 أندية على مستوى العالم بعد فريق برشلونة الاسباني والذي جاء في المركز الأول 23،1 مليون.



وجاء فريق ليفربول في المرتبة الثالثة 11،7 مليون فيما تراجع حساب ريال مدريد إلى المركز الرابع 9،36 مليون .



وظهر فريق النصر السعودي في القائمة محتلًا المركز الخامس 8،80 مليون.



لتواصل الحسابات الرسمية للنادي الأهلي على مواقع التواصل الاجتماعي فرض نفسها على الساحة العالمية كأفضل محتوى يتم تقديمه بين الأندية في العالم.