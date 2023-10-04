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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدفاع التركية تعلن تدمير 22 موقعًا لحزب العمال الكردستاني بالعراق

صدى البلد

أعلنت وزارة الدفاع التركية ، اليوم الأربعاء، تدمير 22 هدفاً في غارات جوية شنتها على حزب العمال الكردستاني ومقتل العديد من المسلحين شمالي العراق.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيانها أنها تستهدف مواقع لـ"حزب العمال الكردستاني"، الذي تصنفه "تنظيماً إرهابياً"، وكثفت من غاراتها في الأيام الأخيرة بعد الهجوم الذي شهدته العاصمة أنقرة، الأحد.

وأعلن "حزب العمال الكردستاني" مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف مديرية الأمن في العاصمة أنقرة.

من جانبه، أعلن المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميللر أن واشنطن تقف إلى جانب أنقرة في محاربة الإرهاب ويجب على تركيا أن تنسق مع العراق ضمانا لسيادته.

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