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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اللواء حمدي بخيت: خطة الخداع الإستراتيجي وضعت القيادة الإسرائيلية في حيرة

حمدي بخيت
حمدي بخيت

علق اللواء حمدي بخيت المحلل الاستراتيجي والعسكري، على الذكرى الـ 50 لنصر أكتوبر المجيد، والندوة التثقيفية للقوات المسلحة بحضور الرئيس السيسي.

 

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وقال حمدي بخيت في حواره في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة "، :" مصر نجحت في تنفيذ خطة الخداع الاستراتيجي وتم وضع القيادة الإسرائيلية آنذاك في حيرة".

 

وتابع حمدي بخيت:" كافة الشواهد آنذاك كانت تشير إلى الحرب، لكن الجانب الإسرائيلي لم يكن مدركا لهذا الأمر ".

 

وأضاف حمدي بخيت:" نوعية رجال القوات المسلحة أيام حرب أكتوبر كانت فريدة "، مضيفا: "الجيش المصري بنى نفسه وأعاد التسليح والتدريب على مختلف الأسلحة ".

 

 وتابع حمدي بخيت :" الجيش المصري تدرب ببراعة على الأسلحة قبل حرب أكتوبر ".

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