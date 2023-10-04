طارق شكري : رسالة الكونجرس الأمريكي عن حقوق الإنسان بمصر مخطط مفضوح

استنكر النائب طارق شكري، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، رسالة رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ "بن كاردين" التي تحدث فيها بمزاعم غير حقيقية تتعلق بحقوق الإنسان في مصر.

واعتبر شكري أن ما جاء به السيناتور الأمريكي في هذا التوقيت إساءة متعمدة ضمن خطة ممنهجة وواضحة للهجوم على مصر، وانتقاد غير مبرر أو منطقي لسياسة إنفاذ القانون على من يستخدمون وسائل التشهير والإساءة للبلاد والإضرار بأمنها القومي، في الوقت الذي تكفل فيه مصر للجميع حق الممارسات السياسية والتعبير عن الرأي دون تضييق أو تعسف.

وقال شكري - منددًا برسالة السيناتور الأمريكي - أنه من السخف بمكان، أن تصبح الإساءة إلى مصر مقصودة ومخططة بشكل كلي ومفضوحة إلى هذا الحد الذي تتجاوز فيه حدود الواقع والمنطق إلى الكذب والتضليل.

وأبدى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب تعجبه من حديث الكونجرس عن مصر، في الوقت الذي تمارس فيه الولايات المتحدة أبشع جرائم العنصرية الفجة ضد السود، وتسحل المتظاهرين السلميين علنًا جهارًا نهارًا في وقائع معروفة للرأي العام العالمي.

وقال شكري إن السلطات الأمريكية تتعامل بمنتهى العنف والقسوة مع المتظاهرين في الشوارع والذين يعبرون عن آرائهم بكل سلمية، واصفًا موقف السيناتور الأمريكي من هذه الأحداث بالإزدواجية والإساءة المقصودة والمخطط الواضح تجاه مصر.

ولفت شكري، إلى التاريخ المُلطخ بسحق حقوق الإنسان والممارسات الإجرامية التي مارسها الأمريكان خارج حدود البلاد في جوانتانامو والعراق وأفغانستان واهدار الكرامة الإنسانية للمعتقلين في سجون الأمريكان مثلما حدث في سجن أبو غريب.

وأضاف أن أمريكا دأبت على التدخل في شئون الدول، لكن الأمر لا يستقم مع مصر التي تمارس سيادتها الكاملة ولن تسمح لمثل هذه الأمور مطلقًا.