آصف ملحم: موسكو ستوجه ضرباتها للغرب في الأسابيع المقبلة

قال الدكتور آصف ملحم خبير بالشؤون الروسية، إن هجوم المسيرات لم ينقطع، فقد جرى تنفيذ أكثر من هجوم وسط تضارب الأنباء فقد أعلن الطرف الأوكراني أنه دمر منظومة دفاع جوي s 400، مؤكدًا أن موسكو ستوجه ضرباتها للغرب في الأسابيع المقبلة، وأوكرانيا فقدت الكثير من جنودها.

وأضاف ملحم، في لقاء عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "اعتدنا بعض المسيرات، حيث تعطلها روسيا في الهواء، وبعضها لآخر لا يسبب أي أضرار، والخبر الأبرز هو محاولة أوكرانيا إجراء عملية إنزال عبر بعض المسيرات البحرية وتم إفشالها، وحصلت في شبه جزيرة القرم وتم قتل معظم الذين كانوا موجودين في هذه المسيرات البحرية وتم إلقاء القبض على أحد أعضاء الاستخبارات".

قتل أعداد كبيرة من الجنود الروس

وتابع الخبير بالشؤون الروسية، أن الطرف الأوكراني اعترف بهذه الواقعة، وزعم بأنه تم قتل أعداد كبيرة من الجنود الروس، رغم أن هذه المسيرات البحرية جرى رصدها من مسافة بعيدة وتم إفشال هذه المحاولة، مشددًا على أن الواقع يؤكد وجود انقسام في أوروبا على المستوى الشعبي والرسمي بخصوص دعم أوكرانيا، حتى في فنلندا، عندما أرادت الانضمام إلى حلف الناتو ظهرت بعض الأصوات المعارضة، ولكن، يصعب التنبؤ بالحد الذي سيتم وقف الدعم عن أوكرانيا.