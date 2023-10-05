عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جومانا مراد تعلن عن موعد حفلة موسيقية لمحمد رمضان وبلاك تيما بأسوان

محمد رمضان
محمد رمضان

اعلنت الفنانة جومانا مراد عن إحياء حفلا غنائيا جديدا لمحمد رمضان وبلاك تيما بمناسبة احتفالات أكتوبر في أسوان، وذلك يوم الجمعة المقبل،الموافق 6 أكتوبر، في تمام الساعة التاسعة مساء.

وقالت عبر حسابها علي موقع انستجرام :"يوم ٦ اكتوبر في اسوان هيكون عيد فخر وفرح مجلس  القبائل والعائلات المصرية هيقدموا حفلةموسيقيه رائعه مع محمد رمضان وبلاك تيما هنستناكم هناك وطن واحد ".

نشر الفنان محمد رمضان فيديو يروج فيه عن موعد حفله القادم خلال يومين فى أسوان ، من خلال حسابه الرسمي علىموقع إنستجرام. 

وقال محمد رمضان خلال الفيديو، معلقا: "صحيت من النوم ببص فى الموبيل لقيت باقى يومين على حفلة أسوان ، يومالجمعة فى إستاد أسوان ، قلت أغير عشان ألحق اتحرك واعمل البروفة قبلها بيوم". 

واستكمل الفيديو وهو يغني على أنغام أغنية أسوان أسوان قائلا: "أسوان أسوان انا جايلك زي الرهوان". على جانبآخر، تم تكريم محمد رمضان في أكثر من مهرجان فني خلال الفترة السابقة، منهم تكريمه في  مهرجان الفضائياتالعربية بدورته الـ 14، وكذلك تكريمه في حفل موريكس دول في لبنان، كأفضل ممثل عن دوره في مسلسل جعفر العمدة.

6 اكتوبر احتفالات اكتوبر استاد اسوان العائلات المصرية القبائل والعائلات المصرية الفنان محمد رمضان تكريم محمد رمضان جومانا مراد سلسل جعفر العمدة مجلس القبائل والعائلات المصرية مسلسل جعفر العمدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لفظ غير متوقع | منشور صادم من خالد الغندور عن إمام عاشور

بينها السكر والزيت والأرز.. 9 سلع غذائية ستنخفض أسعارها الأحد المقبل

سقوط أمطار.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

الطقس| سحب ركامية تغطي غرب البلاد.. وأمطار غزيرة خلال ساعات تصل للقاهرة

شرط واحد.. الزمالك يقدم عرضًا مغريًا لحل أزمة كهربا وديا

بسبب بدلات نقابة الصحفيين .. بلاغ للنائب العام ضد أحمد طنطاوي

عقب بلاغ النائب العام بسبب بدلات "الصحفيين"| موقف أحمد طنطاوي من الترشح.. ومصادر: خالف مبادئ الشرف والأمانة

بشرى سارة لكل المصريين| انخفاض لأول مرة في أسعار 9 سلع غذائية.. قرار حكومي عاجل

ترشيحاتنا

أحمد طنطاوي رجل تخالف أفعاله أقواله.. سقطات كبرى لصديق الإخوان وعدو المصريات

Google Assistant يحصل على تكامل مع Bard لاستجابات الذكاء الاصطناعي

سُنة مهجورة من أداها غفر الله له وادخله الجنة

9 سلع أساسية ستنخفض أسعارها خلال ساعات بأمر الحكومة .. تعرف عليها

موديست قادم ... تعليق قوي من مشير حنفي بعد ثلاثية الأهلي أمام إنبي

ترامب يطعن بحُكم احتيال أصدره قاضٍ في نيويورك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان قصير.. نرمين الفقي تستعرض رشاقتها | شاهد

اوعي تشتريها .. علامة واحدة بالكبدة تؤكد عدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي

بهدلني في التليفون.. ما سبب غضب عادل إمام من صلاح عبدالله ؟

ما تأثير الهواتف على الطلاب قبل النوم.. هيئة الدواء المصرية تحذر

فيديو

حروق جلدية.. عيوب جديدة تظهر في iphone 15 pro

ضحايا إعصار درنة|فنانة شهيرة تعلن وفاة 7 من أفراد أسرتها في ليبيا.. فيديوجراف

خطيرة وتسبب الشلل لمدة 10 ثوانٍ.. ما هي حلوى الموت الأسود ؟|فيديوجراف

منها السكر والأرز .. موعد انخفاض أسعار هذه السلع | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

اﻟﻤﺰﻳﺪ