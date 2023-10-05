جومانا مراد تعلن عن موعد حفلة موسيقية لمحمد رمضان وبلاك تيما بأسوان

اعلنت الفنانة جومانا مراد عن إحياء حفلا غنائيا جديدا لمحمد رمضان وبلاك تيما بمناسبة احتفالات أكتوبر في أسوان، وذلك يوم الجمعة المقبل،الموافق 6 أكتوبر، في تمام الساعة التاسعة مساء.

وقالت عبر حسابها علي موقع انستجرام :"يوم ٦ اكتوبر في اسوان هيكون عيد فخر وفرح مجلس القبائل والعائلات المصرية هيقدموا حفلةموسيقيه رائعه مع محمد رمضان وبلاك تيما هنستناكم هناك وطن واحد ".

نشر الفنان محمد رمضان فيديو يروج فيه عن موعد حفله القادم خلال يومين فى أسوان ، من خلال حسابه الرسمي علىموقع إنستجرام.

وقال محمد رمضان خلال الفيديو، معلقا: "صحيت من النوم ببص فى الموبيل لقيت باقى يومين على حفلة أسوان ، يومالجمعة فى إستاد أسوان ، قلت أغير عشان ألحق اتحرك واعمل البروفة قبلها بيوم".

واستكمل الفيديو وهو يغني على أنغام أغنية أسوان أسوان قائلا: "أسوان أسوان انا جايلك زي الرهوان". على جانبآخر، تم تكريم محمد رمضان في أكثر من مهرجان فني خلال الفترة السابقة، منهم تكريمه في مهرجان الفضائياتالعربية بدورته الـ 14، وكذلك تكريمه في حفل موريكس دول في لبنان، كأفضل ممثل عن دوره في مسلسل جعفر العمدة.