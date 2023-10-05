أشرف صبحى وخالد عبد العال يشهدان الحوار الشبابي بمركز "المعادى الجديدة"

شهد د. أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الحوار الشبابى الذى عقد بمركز شباب المعادى الجديدة بحضور أكثر من ١٠ ألاف شاب وفتاة، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ وقيادات وزارة الشباب ومحافظة القاهرة .



وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى حققت طفرة كبرى فى كافة المجالات مشيرًا إلى أن الرئيس جعل هدفه الأول منذ توليه المسئولية تحقيق التنمية المستدامة لضمان مستقبل آمن لمصر يحتل فيه الشباب مكان الصدارة لتعزيز استراتيجية تنمية الانسان وبناء الدولة .

وأشار اللواء خالد عبدالعال انه اليوم وفى حضور شباب مصر من أبناء محافظة القاهرة نحتفل بذكرى عظيمة كانت ولاتزال هى أساس بناء مصر الحديثة وهى الذكرى ال٥٠ لحرب أكتوبر المجيدة حيث نقف أمام هذه الذكرى الخالدة لنتوجه بالتحية والتقدير الى شهدائنا الأبرار وقادة القوات المسلحة المصرية درع مصر وحماة الوطن وبناة المستقبل لما قدموا ويقدمونه ليحيا هذا الوطن عزيزًا أبيًا تحت راية علم مصر .

وشهد الحفل تكريم عدد من أبناء المدن المطورة الحاصلين على بطولات دولية منهم اللاعبة مودة بدوي حامد الحاصلة علي المركز الثالث في المصارعة الحرة النسائية تحت ١٧ سنه وزن ٦٥ ك لاعبة المشروع القومي للموهبة والبطل الاوليمبي وابنة مركز شباب أبو السعود بالقاهرة والحاصلة على ذهبية أفريقيا 2022 المقامة بالمغرب وذهبية أفريقيا 2023 المقامة بتونس، وبرونزية العالم 2023 المقامة بتركيا، و أيضا تكريم المدربة عنان علاء عبد المنعم مدربة كرة القدم النسائية ابنة مركز شباب الأمامين والتونسي لاعبة نادي الاعلامين من ٢٠١٥ وتولت التدريب اعتبارًا من ٢٠٢١ حيث حصلت على الدورة التدريبية للكرة النسائية للبراعم من 6_ 12 سنه فى الفترة من 13/6 حتى 19/6/2023 التى نظمها الاتحاد النرويجى لكرة القدم بالتعاون مع الاتحاد المصري لكرة القدم ، وهشام أبو العلا مدير مركز شباب نور المقطم حيث تم تقيمه كأفضل مدير مركز شباب على مستوي القاهرة لما حققه من طفرات في أنشطة المركز .