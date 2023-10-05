عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أشرف صبحى وخالد عبد العال يشهدان الحوار الشبابي بمركز "المعادى الجديدة"

صدى البلد

شهد د. أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الحوار الشبابى الذى عقد بمركز شباب المعادى الجديدة بحضور أكثر من ١٠ ألاف شاب وفتاة، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ وقيادات وزارة الشباب ومحافظة القاهرة .


وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى حققت طفرة كبرى فى كافة المجالات مشيرًا إلى أن الرئيس جعل هدفه الأول منذ توليه المسئولية تحقيق التنمية المستدامة لضمان مستقبل آمن لمصر يحتل فيه الشباب مكان الصدارة لتعزيز استراتيجية تنمية الانسان وبناء الدولة .
وأشار اللواء خالد عبدالعال انه اليوم وفى حضور شباب مصر من أبناء محافظة القاهرة نحتفل بذكرى عظيمة كانت ولاتزال هى أساس بناء مصر الحديثة وهى الذكرى ال٥٠ لحرب أكتوبر المجيدة حيث نقف أمام هذه الذكرى الخالدة لنتوجه بالتحية والتقدير الى شهدائنا الأبرار وقادة القوات المسلحة المصرية درع مصر وحماة الوطن وبناة المستقبل لما قدموا ويقدمونه ليحيا هذا الوطن عزيزًا أبيًا تحت راية علم مصر .
وشهد الحفل تكريم عدد من أبناء المدن المطورة الحاصلين على بطولات دولية منهم اللاعبة مودة بدوي حامد الحاصلة علي المركز الثالث في المصارعة الحرة النسائية تحت ١٧ سنه وزن ٦٥ ك لاعبة المشروع القومي للموهبة والبطل الاوليمبي وابنة مركز شباب أبو السعود بالقاهرة والحاصلة على ذهبية أفريقيا 2022 المقامة بالمغرب وذهبية أفريقيا 2023 المقامة بتونس، وبرونزية العالم 2023 المقامة بتركيا، و أيضا تكريم المدربة عنان علاء عبد المنعم مدربة كرة القدم النسائية ابنة مركز شباب الأمامين والتونسي لاعبة نادي الاعلامين من ٢٠١٥ وتولت التدريب اعتبارًا من ٢٠٢١ حيث حصلت على الدورة التدريبية للكرة النسائية للبراعم من 6_ 12 سنه فى الفترة من 13/6 حتى 19/6/2023 التى نظمها الاتحاد النرويجى لكرة القدم بالتعاون مع الاتحاد المصري لكرة القدم ، وهشام أبو العلا مدير مركز شباب نور المقطم حيث تم تقيمه كأفضل مدير مركز شباب على مستوي القاهرة لما حققه من طفرات في أنشطة المركز .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لفظ غير متوقع | منشور صادم من خالد الغندور عن إمام عاشور

بينها السكر والزيت والأرز.. 9 سلع غذائية ستنخفض أسعارها الأحد المقبل

سقوط أمطار.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

الطقس| سحب ركامية تغطي غرب البلاد.. وأمطار غزيرة خلال ساعات تصل للقاهرة

شرط واحد.. الزمالك يقدم عرضًا مغريًا لحل أزمة كهربا وديا

بسبب بدلات نقابة الصحفيين .. بلاغ للنائب العام ضد أحمد طنطاوي

عقب بلاغ النائب العام بسبب بدلات "الصحفيين"| موقف أحمد طنطاوي من الترشح.. ومصادر: خالف مبادئ الشرف والأمانة

بشرى سارة لكل المصريين| انخفاض لأول مرة في أسعار 9 سلع غذائية.. قرار حكومي عاجل

ترشيحاتنا

أحمد طنطاوي رجل تخالف أفعاله أقواله.. سقطات كبرى لصديق الإخوان وعدو المصريات

Google Assistant يحصل على تكامل مع Bard لاستجابات الذكاء الاصطناعي

سُنة مهجورة من أداها غفر الله له وادخله الجنة

9 سلع أساسية ستنخفض أسعارها خلال ساعات بأمر الحكومة .. تعرف عليها

موديست قادم ... تعليق قوي من مشير حنفي بعد ثلاثية الأهلي أمام إنبي

ترامب يطعن بحُكم احتيال أصدره قاضٍ في نيويورك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان قصير.. نرمين الفقي تستعرض رشاقتها | شاهد

اوعي تشتريها .. علامة واحدة بالكبدة تؤكد عدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي

بهدلني في التليفون.. ما سبب غضب عادل إمام من صلاح عبدالله ؟

ما تأثير الهواتف على الطلاب قبل النوم.. هيئة الدواء المصرية تحذر

فيديو

حروق جلدية.. عيوب جديدة تظهر في iphone 15 pro

ضحايا إعصار درنة|فنانة شهيرة تعلن وفاة 7 من أفراد أسرتها في ليبيا.. فيديوجراف

خطيرة وتسبب الشلل لمدة 10 ثوانٍ.. ما هي حلوى الموت الأسود ؟|فيديوجراف

منها السكر والأرز .. موعد انخفاض أسعار هذه السلع | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

اﻟﻤﺰﻳﺪ