محمد حليم مديرا فنيا لـ"رايه" خلفا لعبدالعال

اتم مسؤولو نادي راية أحد اندية دوري المحترفين التعاقد مع محمد حليم المدير الفني السابق لنادي القناة لتولي مهمة القيادة الفنية للفريق خلفا لحسام عبد العال الذي رحل عن صفوف الفريق.

وكان حسام عبدالعال قد تقدم باستقالته من تدريب فريق راية أحد الاندية المشاركة بدورى المحترفين لهذا الموسم ،عقب تعادل الفريق أمام وادي دجلة ضمن منافسات الجولة الثانية بالمحترفين .

كان اللقاء الذي جمع فريق رايه بفريق وادي دجلة انتهي بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق ،ضمن منافسات الجولة الثانية بدورى المحترفين ،في اللقاء الذي اقيم علي استاد المكس بالاسكندرية .

وخسر فريق راية أولى مبارياته أمام طنطا بهدف مقابل للاشئ ، وفى الجولة الثانية تعادل على ملعبه امام وادى دجلة بهدف لمثله ليتجمد رصيده عند نقطة وحيدة.