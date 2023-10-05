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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفساتين قصيرة.. إلهام شاهين وابنة شقيقتها تثيران الجدل

صدى البلد

شاركت الفنانة الهام شاهين، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الخاص على انستجرام وفقة ابنة شقيقتها الهام الصافى.


 

وظهرت الهام شاهين، باطلالة  جريئة ومثيرة للجدل كشفت عن اناقتها وجمالها مرتدية فستانا باللون اللوف وايتالقصير .


 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.


 

وكانت الفنانة الهام شاهين ، تعرضت لبعض الانتقادات من قبل خلال تواجدها ب منتدى الإعلاميات العرب وندوة عن دورالإعلام الرقمى فى دعم و تعزيز مشاركة المرأة مجتمعيا.


 

حيث أثارت إلهام شاهين الجدل من خلال إطلالتها الجريئة التى عرضتها لبعض الانتقادات من رواد السوشيال ميديا ،حيث ظهرت مرتدية توب شفاف وهو ما جعل إطلالتها مثيرة.

IMG_1956
IMG_1956
إلهام شاهين الهام الصافى الفنانة إلهام شاهين فنانة إلهام شاهين

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