بغير من الصحافة.. زوجة هيكل تفجر مفاجأة عن حفل زفافهما

كشفت هدايت تيمور زوجة الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل، تفاصيل جديدة عن علاقتها بزوجها الراحل محمد حسنين هيكل.

وقالت هدايت تيمور، في حوار مع الاعلامية منى الشاذلي، مقدمة برنامج معكم، المذاع عبر قناة اون، إنه فرحي مع هيكل كان في جنينة البيت بتاعنا، وأنا واخواتي الأربعة اتجوزنا في بيوتنا، واعتقد أن محمد حسنين هيكل حبني جدا بس أنا كنت بغير من الصحافة لإنه كان بيديلها وقت طويل أوي ولما راح الأهرام قال لي يا هدايت هتستحملي سنة متعبة جدا فقلت له علي خيرة الله.

وأضافت هدايت تيمور زوجة الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل، ان الحقيقة انه لما يجي البيت بيحس بسكينة وكنت بحاول حتى متكلمش في السياسة ولا أي حاجة تزعله فكان بيخش بيرتاح، وانا حتى هذه اللحظة معجبة بالأستاذ هيكل".



وحلت السيدة هدايت تيمور زوجة ورفيقة عمر الصحفي الكبير الراحل محمد حسنين هيكل، مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج “ معكم منى الشاذلي” على شاشة on الفضائية، بمناسبة مرور مائة عام على ميلاده، ومن المقرر أن تفتح خزينة حكايات وصور وأسرار من حياة الراحل محمد حسنين هيكل.

