الأكبر منذ عقود فوصفت بحملة تكميم حرية التعبير.. الهند تشن حملة أمنية ضد عدد من وسائل الإعلام "تفاصيل"

صدق من قال إن بلاد الهند هي بلاد العجائب، ولا تنتهى أخبار وأحادث تلك القارة الكبيرة، وفي أحدث تفاصيل تلك الأخبار، الحملة الأمنية الكبرى التي قامت بها السلطات الهندية ضد العديد من المؤسسات الصحفية والإعلامية داخل البلاد، في وصف بأنه أكبر عملية لتكميم حرية التعبير منذ عقود من الزمن، وهو ما قاله الكثير من النشطاء، فقد تم القبض على مؤسس الموقع الإخباري NewsClick بموجب قانون مكافحة الإرهاب كجزء من التحقيق في تمويله.

وقال نشطاء حقوق الإنسان إن هذه الخطوة كانت "حملة قمع وحشية" ضد الصحفيين المستقلين، فيما أصر الوزراء على أن الشرطة تقوم بعملها ببساطة، وقد كانت المداهمات المنسقة في 30 موقعًا يوم الثلاثاء من أكبر وأوسع الهجمات التي شنتها وسائل الإعلام الهندية في السنوات الأخيرة، وأكدت الشرطة في وقت لاحق أنها ألقت القبض على مؤسس NewsClick، برابير بوركاياستا، وكذلك أميت تشاكرافارتي، رئيس الموارد البشرية في NewsClick.

الهجوم على مواقع مستقلة .. ووقفة ضد التحرك

وبحسب ما ورد يحقق المسؤولون في مزاعم بأن NewsClick - وهو موقع مستقل للأخبار والشؤون الجارية معروف بانتقاده للحكومة - تلقى أموالاً غير قانونية من الصين، وهو ما ينفيه الموقع، وذلك ما نشره تققرير لصحيفة bbc البريطانية، وقد أدان الصحفيون والمؤسسات الإخبارية ونشطاء حقوق الإنسان الاعتقالات والمداهمات، ووصفوها بأنها مثال آخر على نمط "السلوك التعسفي والترهيب " الذي تتبعه الحكومة.

وقد نظم الصحفيون والكتاب، يوم الأربعاء، احتجاجًا في نادي الصحافة في دلهي، وقال الناشط في مجال حقوق الإنسان يوجيندرا ياداف، وهو أحد الحاضرين، لبي بي سي إن ذلك كان "محاولة لتكميم الأصوات"، مضيفا: "لا يمكن أن يكون هناك أي شك في أن هذا هجوم شامل على وسائل الإعلام الهندية"، فيما قالت الروائية أرونداتي روي الحائزة على جائزة بوكر، والتي حضرت احتجاج الأربعاء، إن قانون (منع) الأنشطة غير المشروعة تم تعديله ليشمل المثقفين والكتاب والصحفيين تحت تعريف الإرهابيين، فقد صادروا الهواتف وأجهزة الكمبيوتر وشحنوها بموجب قانون مكافحة الإرهاب، مما أدى إلى انهيار الفرق بين الإرهابيين والصحفيين، لذلكك فإن ما يفعلونه هنا هو تعزيز سلطتهم قبل الانتخابات المقبلة بطريقة وقحة للغاية".

تفاصيل ما حدث

وبحسب ما ذكرته الأنباء القادمة من نيودلهي، فقد كان من بين الذين تم استجوابهم أيضًا الصحفيون أبهيسار شارما، وبارانجوي جوها ثاكورتا، وأونينديو تشاكرافارتي، وأورميليش، وباشا سينغ، والساخر الشهير سانجاي راجورا، والمؤرخ سهيل هاشمي. وتم نقل البعض إلى مراكز الشرطة، وذكرت وكالة الأنباء ANI أنه تم إجراء عمليات بحث أيضًا في مكتب الموقع في دلهي.

وبحسب التقارير، فإن المداهمات تتعلق بقضية مسجلة ضد NewsClick في أغسطس بعد أن زعم ​​تقرير لصحيفة نيويورك تايمز أن الموقع تلقى أموالاً من مليونير أمريكي لنشر "الدعاية الصينية"، وقال المؤرخ راماتشاندرا جوها إن المداهمات كانت "وحشية وشريرة وقاسية"، بينما قال إنه من المبكر التكهن بما كان وراء هذه الخطوة، قال جوها إن العديد من صحفيي NewsClick كانوا هنديين في المشهد الإعلامي الهندي "الخاضع" لحكومة مودي، وأضاف أن الموقع كان يسلط الضوء على "رأسمالية المحسوبية".

حزب بهاراتيا وموقفه من الإعلام

ومنذ وصول حزب بهاراتيا جاناتا الذي يتزعمه رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى السلطة في عام 2014، تم التحقيق مع عدد من وسائل الإعلام بسبب مخالفات مالية مزعومة، مما أثار مخاوف بشأن حرية الصحافة في أكبر ديمقراطية في العالم، ففي وقت سابق من هذا العام، قام مسؤولو الضرائب بتفتيش مكاتب بي بي سي في الهند، واستجوبوا الموظفين حول العمليات التجارية للمنظمة في البلاد، وقد جاءت عمليات البحث في دلهي ومومباي بعد أسابيع من بث القناة فيلمًا وثائقيًا في المملكة المتحدة ينتقد دور مودي في أعمال الشغب في ولاية غوجارات عام 2002.

كما اتهم مسؤولو الضرائب صحيفة داينيك باسكار بالتهرب الضريبي في عام 2021 بعد تغطيتها الانتقادية لتعامل الحكومة مع جائحة كوفيد-19، فيما قالت منظمة العفو الدولية: "الصحافة ليست جريمة، إن مداهمات موقع NewsClick واعتقال برابير بوركاياستا وأميت تشاكرافارتي هي أحدث المحاولات التي تقوم بها الحكومة الهندية للقضاء على وسائل الإعلام المستقلة والناقدة".