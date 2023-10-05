أخبار مصر على مدار 24ساعة.. الرئيس السيسي: سيناء أمانة غالية في أعناقنا

أخبار مصر... وجه الرئيس السيسي كلمة في الندوة التثقيفية بمناسبة الذكرى الـ"50" لنصر حرب أكتوبر المجيدة، وقال إن سيناء أمانة غالية في أعناقنا... ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

سيناء أمانة غالية في أعناقنا.. نص كلمة الرئيس السيسي فى الذكرى الـ50 لحرب أكتوبر المجيدة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، كلمة في الندوة التثقيفية بمناسبة الذكرى الـ"50" لنصر حرب أكتوبر المجيدة.

القومي للاتصالات لـ صدى البلد: لم نوافق على طلبات شركات المحمول بزيادة أسعار كروت الشحن

أكد مصدر مسئول بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى تصريح خاص لـ صدى البلد أن الجهاز لم يوافق على أي طلبات من شركات المحمول تخص زيادة أسعار كروت الشحن.

سيدة الكمشوشي.. بطلة مصرية أنقذت ضباطًا في مواجهات السويس 1973

كشفت دكتورة مها شهبة، أستاذ الإعلام، كواليس وبطولات المصريين في حرب أكتوبر المجيدة، خلال الندوة التثقيفية المقامة بمناسبة الذكرى الـ 50 لحرب أكتوبر المجيدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

اِعرف المواعيد الجديدة لـ قطار وجه بحري | وأفضل وقت لحجز التذاكر

لا تتوانى الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب حيث تسعى دائماً تحسين الخدمة المقدمة للجمهور، والتي تتضمن العمل على انتظام مواعيد قيام القطارات، وتهيئة كافة مراكز الإمدادات بالجرارات والعربات للتدخل السريع عند الأعطال بالتنسيق مع قطاع الصيانة والدعم الفني

"Travel off Path": خمس وجهات الأفضل سياحيا في مصر

أبرز موقع " Travel off Path "، أحد أكبر مواقع أخبار السياحة والسفر في أمريكا، من خلال تقرير مصور خمسة وجهات سياحية في مصر، واصفا إياها بأفضل الأماكن السياحية التي تستحق الزيارة بالمقصد السياحي المصري.

لجنة المعاشات بـ الصحفيين تحتفل بذكرى نصر أكتوبر | صور

عقدت مساء اليوم لجنة المعاشات بنقابة الصحفيين، صالون تواصل الأجيال تحت عنوان: "الصحافة بين جبهة أكتوبر النصر وجبهة الوعي"، احتفالا بانتصارات اكتوبر.

الطقس| سحب ركامية تغطي غرب البلاد.. وأمطار غزيرة خلال ساعات تصل للقاهرة

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورا للأقمار الصناعية وخرائط توزيعات الطقس، تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تحديدا محافظة (مطروح )، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

البريد المصري يشارك في المؤتمر الاستثنائي الرابع للاتحاد العالمي والقمة الاستراتيجية بالرياض

يشارك البريد المصري في المؤتمر الاستثنائي الرابع للاتحاد البريدي العالمي والقمة الإستراتيجية التي ينظمها الاتحاد خلال الفترة من ١ إلى ٥ أكتوبر ٢٠٢٣ بمدينة الرياض –المملكة العربية السعودية– والذي يقام تحت رعاية خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسط حضور دولي، وبمشاركة أكثر من ١٣٠ دولة.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

تشمل 7 دول عربية..انطلاق الرحلة الاستثنائية للمغامر علي عبده نحو قمة "COP28"

انطلق المغامر والناشط البيئي علي عبده، يوم الأحد الماضى في مغامرة جديدة لتحقيق رقم قياسي عالمي في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وذلك من خلال رحلته على دراجة كهربائية من أهرامات الجيزة لمدة أسبوعين، يقوم خلالها بزيارة محافظات الفيوم، ومرسي مطروح، والإسكندرية، ودمياط، وبورسعيد، والسويس، وجنوب سيناء

إشادة كبيرة بدور إدارة الشئون المعنوية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بعد الندوة التثقيفية الخاصة بحرب أكتوبر

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ رئيس الجمهورية؛ القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ وقائع الندوة التثقيفية الثامنة والثلاثون والتي نظمتها إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

50 عاما على النصر| حرب أكتوبر 73 .. إرادة أمة وعزة وطن

تعد حرب أكتوبر المجيدة، علامة مضيئة في تاريخ العسكرية المصرية العريقة، فقد تبارت فيها جميع التشكيلات والقيادات في أن تكون مفتاحا لنصر مبين، دفع فيه المصريين أثمانًا غاليةً من دمائهم الطاهرة، ليستردوا جزءًا غاليًا وعزيزًا من أرض الوطن، وهي سيناء.

أمطار غزيرة قادمة.. وزير الري يوجه بسرعة تنفيذ مشروعات التقليل من أخطار السيول

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعاً لاستعراض كافة الإجراءات التي اتخذتها أجهزة الوزارة للاستعداد لموسم السيول والأمطار الغزيرة القادم، والخطة المستقبلية لمشروعات الحماية من أخطار السيول.

بناء كابل بحرى بين مصر وألبانيا لتعزيز قطاع الاتصالات بين إفريقيا وأوروبا

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية للاتصالات، أول مشغل اتصالات متكامل فى مصر وأحد أكبر مشغلى الكابلات البحرية فى المنطقة

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 4 ساعات عن بعض مناطق هضبة الأهرام

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع مياه الشرب عن مناطق" ج - ١٨ أ " بهضبة الاهرام، وذلك لمدة ٤ ساعات ابتداءً من الساعة الثانية عشر مساء يوم الجمعة الموافق ٦ / ١٠ / ٢٠٢٣ وحتى الساعة الرابعة صباح يوم السبت الموافق ٧ / ١٠ / ٢٠٢٣ .

منها خفض أسعار السلع.. مدبولي يتراس اجتماع الحكومة لبحث عدد من الملفات

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل اجتماع مجلس الوزراء بمقر المجلس بالعاصمة الادارية الجديدة لمناقشة عدد من الملفات.

فرق التدخل السريع بوزارة التضامن تنقذ 4 مواطنين بلا مأوى بمحافظات مختلفة

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع المركزي بالوزارة بسرعة اتخاذ اللازم بشأن الاستغاثة الواردة من منظومة الشكاوي الحكومية برئاسة مجلس الوزراء، والتي تشير إلى وجود مواطن مسن بلا مأوى بجوار عمارات الأوقاف بمحافظة القاهرة

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

صدمة في تل أبيب|كيف قام السادات بأكبر عملية خداع إستراتيجي في التاريخ

تعد حرب أكتوبر المجيدة، علامة مضيئة في تاريخ العسكرية المصرية العريقة، فقد تبارت فيها جميع التشكيلات والقيادات في أن تكون مفتاحا لنصر مبين، دفع فيه المصريين أثمانًا غاليةً من دمائهم الطاهرة، ليستردوا جزءًا غاليًا وعزيزًا من أرض الوطن، وهي سيناء.

وزير النقل يوجه الشركة القابضة للطرق والكباري بالدخول في أنشطة أخرى

ترأس وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير ، اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري، لعرض الموازنة التخطيطية للشركة عن العام المالي 2023 / 2024

مدبولي: سنبدأ في تنفيذ توجيهات الرئيس بمؤتمر "حكاية وطن" وبحث مخرجات الحوار الوطني

في مستهل اجتماع الحكومة اليوم، تقدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والفريق أول/ محمد زكي، وزير الدفاع والانتاج الحربي، ورجال القوات المسلحة البواسل، ولشعب مصر العظيم

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

الحكومة توافق على إقامة 163 مشروعا في 20 محافظة.. تفاصيل

اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية (اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية)، المتعلقة بطلب محافظة كفر الشيخ التصرف بنظام البيع في قطعة الأرض البالغ مساحتها 3.17 فدان الكائنة بمنطقة سخا بجوار مشروع إسكان تطوير عواصم المحافظات بمدينة كفر الشيخ، وذلك لصالح احدي الشركات المتخصصة في توفير المواد الغذائية.

بـ500 مليون دولار.. مجلس الوزراء يوافق على تجديد إصدار سندات دولية بسوق المال الصيني

جدد مجلس الوزراء الموافقة على إصدار سندات دولية بسوق المال الصيني "إصدار سندات الباندا"، وذلك فيما يخص تمديد الفترة الزمنية للموافقة إلى نهاية العام المالي 2023-2024، بشأن قيام وزارة المالية بإتمام إجراءات الطرح الخاص لإصدار سندات دولية مقومة باليوان الصيني، بما يعادل قيمة 500 مليون دولار أمريكي لمدة 3 أعوام، وهو ما يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتنويع مصادر التمويل.

البيئة تشدد الرقابة على مصادر التلوث وغرامات للمخالفين بحرق قش الأرز

تواصل قيادات وزارة البيئة جولاتهم الميدانية اليومية على محاور عمل المنظومة بمحافظاتها المختلفة ؛ للاطمئنان على سير عمل المنظومة ومدى أحكام السيطرة على كافة مصادر التلوث المختلفة حفاظاً على البيئة وصحة المواطنين.