عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل الشاورما السوري

صدى البلد

قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، طريقة عمل الشاورما الدجاج السوري .

المكونات
كيلو من صدور الدجاج مقطعه بالطول رفيعه
بصلة كبيرة مقطعة جوليانو او جوانج
طماطم مقطعة مكعبات ونشيل منها البذور
3 فلفل رومى شرايح
1\ 4كوب بقدونس
مقاديرالتوميه
1/2 كوب مايونيز
1/2 كوب زبادي
فص ثوم مهروسين
ملعقة ملح
ملعقة عصير ليمون

الطريقه

جهزى صدور دجاج من الليل تبلية
كوب زبادي
ملح وفلفل اسود
1 م ثوم بودر وبصل بودر
قرفه وسماق وبابريكاوزنجيبل
2ملعقة كاتشب
3م خل
3 م زيت نباتي
1|4 كوب عصير ليمون

غلفي الطبق بقطعة من النايلون ضعيه في الثلاجة لمدة 6 ساعات أو طوال الليل
تعالي ثاني يوم طاسه على النار بها 2 ملعقة زبدة ثم انزلى ب
(البصل والفلفل والطماطم شرائح+ صدور الدجاج +فصين ثوم ) ابعدي المقلاة عن النار أضيفي السماق والبقدونس وقلبي ليختلط نتركها لحد ما تستوي وتتحمر
لعمل التومبه
نخلط في وعاء المايونيز والزبادى والثوم المهروس وعصير الليمون والملح جيدا ونقدمهم مع الشاورما
صحتين وعافية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عقب بلاغ النائب العام بسبب بدلات "الصحفيين"| موقف أحمد طنطاوي من الترشح.. ومصادر: خالف مبادئ الشرف والأمانة

لفظ غير متوقع | منشور صادم من خالد الغندور عن إمام عاشور

مصر تنشئ شركة ضخمة في السعودية

الطقس| سحب ركامية تغطي غرب البلاد.. وأمطار غزيرة خلال ساعات تصل للقاهرة

تحرك عاجل لرفع كفاءة السدود وزيادة السواتر الترابية لمواجهة سيول مرسى مطروح

بشرى سارة لكل المصريين| انخفاض لأول مرة في أسعار 9 سلع غذائية.. قرار حكومي عاجل

البيوت غرقت والطريق بقى بحر| سيول جارفة تضرب وادي الرمل بمطروح.. فيديو

بعد تألقه أمام إنبي.. رسالة نارية من إمام عاشور لجماهير الأهلي

ترشيحاتنا

هجمة خريفية قاسية.. سيول شديدة تغرق مطروح وإجراءات عاجلة لتفادي كارثة درنة

الانتخابات الرئاسية 2024.. الهيئة الوطنية تفتح باب الترشح اليوم

أقل من سعره بـ 20 ألف جنيه.. سعر iphone 15 Pro Max فى الإمارات

هل جميع الكتب السماوية تكفل الله بحفظها ؟ .. علي جمعة يجيب

تحرك عاجل لرفع كفاءة السدود وزيادة السواتر الترابية لمواجهة سيول مرسى مطروح

أذكار الصباح والمساء حصن المسلم .. كاملة وصحيحة وحكم من فاته وقتها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الشاورما السوري

في عيد ميلادها الـ42.. 10 صور أثارت ضجة لبشرى | شاهد

طريقة عمل القشطة المعلبة في المنزل

بالأسود الأنيق.. أية سماحة تخطف الأنظار بإطلالة ملفتة

فيديو

حروق جلدية.. عيوب جديدة تظهر في iphone 15 pro

ضحايا إعصار درنة|فنانة شهيرة تعلن وفاة 7 من أفراد أسرتها في ليبيا.. فيديوجراف

خطيرة وتسبب الشلل لمدة 10 ثوانٍ.. ما هي حلوى الموت الأسود ؟|فيديوجراف

منها السكر والأرز .. موعد انخفاض أسعار هذه السلع | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أكتوبر .. الملحمة الوطنية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نصر أكتوبر والمستحيل ليس مصريا

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: باقي زكي والساتر الترابي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أجمل شعور بالعالم

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: التنمية المستدامة ومستقبل الطيران العالمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

اﻟﻤﺰﻳﺪ