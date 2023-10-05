طريقة عمل الشاورما السوري

قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، طريقة عمل الشاورما الدجاج السوري .

المكونات

كيلو من صدور الدجاج مقطعه بالطول رفيعه

بصلة كبيرة مقطعة جوليانو او جوانج

طماطم مقطعة مكعبات ونشيل منها البذور

3 فلفل رومى شرايح

1\ 4كوب بقدونس

مقاديرالتوميه

1/2 كوب مايونيز

1/2 كوب زبادي

فص ثوم مهروسين

ملعقة ملح

ملعقة عصير ليمون

الطريقه

جهزى صدور دجاج من الليل تبلية

كوب زبادي

ملح وفلفل اسود

1 م ثوم بودر وبصل بودر

قرفه وسماق وبابريكاوزنجيبل

2ملعقة كاتشب

3م خل

3 م زيت نباتي

1|4 كوب عصير ليمون

غلفي الطبق بقطعة من النايلون ضعيه في الثلاجة لمدة 6 ساعات أو طوال الليل

تعالي ثاني يوم طاسه على النار بها 2 ملعقة زبدة ثم انزلى ب

(البصل والفلفل والطماطم شرائح+ صدور الدجاج +فصين ثوم ) ابعدي المقلاة عن النار أضيفي السماق والبقدونس وقلبي ليختلط نتركها لحد ما تستوي وتتحمر

لعمل التومبه

نخلط في وعاء المايونيز والزبادى والثوم المهروس وعصير الليمون والملح جيدا ونقدمهم مع الشاورما

صحتين وعافية