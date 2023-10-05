أمريكا تعلن إمداد أوكرانيا بـ"ذخائر إيرانية" لأول مرة والسعودية تعلن نيتها الترشح لاستضافة كأس العالم 2034.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

السيسي: الشعب المصري لا يقبل بالهزيمة.. ومصر لم تنتصر فقط في حرب أكتوبر بل قفزت للتفوق

بريطانيا: روسيا تعتزم استهداف سفن مدنية في البحر الأسود

ترامب يطعن في حكم احتيال أصدره قاضٍ في نيويورك

وزير دفاع العراق يصل إلى تركيا تزامنًا مع غارات تركية ضد "العمال الكردستاني"

انطلاق سباق خلافة مكارثي .. وبايدن يدعو لتغيير "الأجواء السامة"

الكويت تتوقع تشغيل حقل الدرة بالكامل بحلول 2029

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وأبرزت صحيفة "الأنباء" تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال حلقة نقاشية ضمن الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الخمسين لنصر أكتوبر، والتي أكد فيها أن الشعب المصري لا يقبل بالهزيمة، لاسيما ما حدث في 1967، مشددا في الوقت ذاته على أن الجيش المصري استطاع أن يكسر حاجز الخوف وغياب الثقة وفارق القوة الضخمة خلال حرب أكتوبر 1973.

وأضاف السيسي "إن الهزيمة تقع عندما يتم القبول بها، لكن الشعب المصري لم يقبل بالهزيمة عندما رفض تنحي الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في التاسع من يونيو عام 1967"، لافتا إلى أن أحد عناصر القوة الشاملة لمصر خلال تلك الفترة هو شخص الرئيس ولذلك واجهت مصر تحديا آخر بوفاة الرئيس عبدالناصر عام 1970 والذي شكل ضربة أثرت على الشعب المصري.

على الصعيد الإقليمي والعربي، قالت "الوطن" إن تركيا أعلنت أنها نفّذت ضربات جوية جديدة ضد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، للمرة الثالثة منذ الهجوم الذي شهدته أنقرة الأحد، فيما بدأ وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي زيارة رسمية إلى تركيا.

وأفادت السفارة العراقية في أنقرة بأن وزير الدفاع وصل على رأس وفد عسكري رفيع المستوى في زيارة رسمية تلبية لدعوة نظيره التركيّ يشار جولار، لبحث قضايا الأمن والدفاع الثنائيين وقضايا التعاون في الصناعات الدفاعية.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن شيماء الغنيم، نائبة المدير العام لشركة النفط الكويتية، أعلنت أنه من المتوقع تشغيل حقل الدرة للغاز بالكامل بحلول 2029. وقالت الغنيم في مركز دراسات الطاقة التابع لمعهد بيكر إن "الكويت ملتزمة بتوجيهات أوبك+ ولن تنتج فوق حصتها، وتعتزم امتلاك ما يكفي من الاحتياطيات لضمان كفاية الإمدادات إذا اقتضت الحاجة".

وقالت "القبس" إن الاتحاد السعودي لكرة القدم أعلن نية المملكة الترشح لاستضافة كأس العالم 2034، بعد قرار الفيفا منح حق الاستضافة لقارة آسيا وأوقيانوسيا، وقال الاتحاد السعودي إنه ينوي تنظيم كأس العالم 2034، وفق خطة شاملة يسعى من خلالها نحو تسخير كافة الإمكانات والطاقات لتوفير تجربة رائعة وغير مسبوقة لإسعاد عشاق كرة القدم.

دوليًا، قالت "الجريدة" إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب طعن في حكم خلص إليه قاضٍ في نيويورك، بأنه وشركته ضخموا "بطريق الاحتيال" قيمة عقارات وصافي ثروته بنحو 2.2 مليار دولار.

وتقدم ترامب بالطعن أمام قسم الاستئناف، وهي محكمة متوسطة الدرجة في مانهاتن بنيويورك، في الوقت الذي حضر الرئيس السابق، الأربعاء، اليوم الثالث من محاكمته المدنية في قضية رفعتها المدعية العامة في نيويورك ليتشا جيمس، لتحديد المطالبات والعقوبات المتبقية في قضية الاحتيال.

وأشارت "القبس" إلى أن الولايات المتحدة، أعلنت إمداد أوكرانيا بأسلحة خفيفة وذخائر، قالت إنه "تم مصادرتها من إيران". وقالت المتحدثة باسم القيادة المركزية الأمريكية أبيجيل هاموك، إن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تسليم هذه الأسلحة والذخائر الإيرانية المضبوطة إلى أوكرانيا.

وأشارت القيادة المركزية الأمريكية إلى أن هذه الطلقات التي جرى نقلها إلى أوكرانيا هي من عيار 7.62 ملم، وتتناسب أكثر مع بنادق كلاشنيكوف. ولا تزال أوكرانيا، باعتبارها جمهورية سوفياتية سابقة، تعتمد على كلاشنيكوف في العديد من وحداتها.

وذكرت "الراي" أن سباق خلافة رئيس مجلس النواب الأمريكي المعزول كيفن مكارثي انطلق بإعلان نواب نيتهم الترشح لهذا المنصب، فيما دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن الزعماء السياسيين في بلاده إلى تغيير "الأجواء السامة" في واشنطن، والعمل على خطة إنفاق جديدة قبل انتهاء صلاحية الإجراء قصير الأجل الذي تم اعتماده.

وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، الأربعاء، إنه يشعر بالقلق من أن يتسبب الصراع الداخلي بين الجمهوريين في الكونجرس في الإضرار بالمساعدات الأميركية لأوكرانيا، ووعد بإلقاء خطاب قريباً يوضح سبب حاجة الولايات المتحدة لمواصلة دعم أوكرانيا في حربها مع روسيا. ورداً على سؤال عما إذا كان يشعر بالقلق من أن الولايات المتحدة لن تكون قادرة على تقديم المساعدات التي وعدت بها لأوكرانيا بسبب الفوضى في الكابيتول، قال بايدن: "الأمر يقلقني بالفعل.. ولكنني أعلم أن أغلبية أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في كلا الحزبين، قالوا إنهم يدعمون تمويل أوكرانيا".



وقالت "الوطن" إن بريطانيا أعلنت أن روسيا تعتزم استهداف سفن مدنية في البحر الأسود بألغام بحرية من أجل منع تصدير الحبوب الأوكرانية عبر هذا الممر الحيوي. وأفادت وزارة الخارجية البريطانية في بيان أن "معلومات استخبارية (...) تشير إلى أن روسيا تسعى لاستهداف سفن مدنية تستخدم الممر الإنساني في أوكرانيا من أجل تعطيل تصدير الحبوب الأوكرانية".

وأضافت أن موسكو "سترغب حتما في تجنب إغراق سفن مدنية علنا وستتهم كذبا أوكرانيا بالوقوف خلف أي هجوم".

