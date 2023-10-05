أخبار السيارات|سعر أرخص عربات فولكس فاجن في مصر.. 5 ماركات مستعملة بأسعار تبدأ من 130 ألف جنيه

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تقدم العلامة التجارية الألمانية أودي باقة من أقوى السيارات الفارهة في فئة السيدان والكروس أوفر الرياضية، ووافق مجلس الوزراء على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى، بعد نهاية العمل به؛ وذلك بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى.

تعتبر السيارات المستعملة حلاً اقتصادياً ممتازاً عند الرغبة في اقتناء سيارة، بسبب الزيادات الهائلة التي يشهدها السوق المصري من ارتفاع كبير في الأسعار خلال الوقت الحالي، ويسعى المشترون دائماً للبحث عن أفضل السيارات بأقل تكلفة ممكنة.

يبحث العديد من المشترين عن اقتناء سيارات مستعملة بأسعار اقتصادية مناسبة، نظراً لزيادة أسعار السيارات الجديدة مؤخراً، حيث تعتبر حلاً بديلاً عنها.

أجرت سكودا سلسلة التحسينات على سيارتها الجديدة أنياك vRS لعام 2024، مما حولها إلى أسرع سيارة إنتاجية متسارعة أنتجتها على الإطلاق، وهي تستفيد من الأداء المحسن وأصبح نطاق قيادتها الآن أطول.

أعلنت شركة كيا أمريكا عن بيع 67.264 سيارة في الولايات المتحدة في شهر سبتمبر، وهو ما يزيد بنسبة 20 بالمائة تقريبًا عن العام الماضي. حتى الآن هذا العام، باعت الشركة 604.674 سيارة (بزيادة 17 بالمائة على أساس سنوي).