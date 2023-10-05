تصريحات نارية لـ أوفا: الزمالك فاوضني وهذا موقف إنبي من رحيلي

نشر الاعلامي هاني حتحوت تصريحات احمد أمين أوفا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بـ نادي إنبي عبر حسابة بموقع فيسبوك.

و كتب هاني حتحوت : أحمد أمين أوفا عبر برنامج الماتش: الزمالك فاوضني تحسبًا لفتح باب القيد ولكن إدارة إنبي رفضت أي عروض 🗣️

و كان قد أكد أحمد أمين أوفا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بـ نادي إنبي، أن الفريق نجح في إنهاء المسابقة بشكل مميز رغم البداية المهتزة منذ بداية الموسم الجاري.

وتابع أوفا خلال مداخلة هاتفية تليفزيونية: “هدفي منذ بداية الموسم كان تجديد الأهداف بالنسبة لي، وكنت أرغب في زيادة عدد الأهداف التي أحرزتها التي بلغت 10 أهداف”.

إنبي يتمسك بـ أوفا

وأضاف أحمد أمين أوفا: “نادي إنبي يتمسك بي في الوقت الحالي وعقدي مستمر لمدة 3 مواسم مقبلة، وتركيزي مع الفريق فقط، والأمر متروك للنادي لتحديد مصيري”.