يوم حلو.. تعليق شوبير على تأهل الأهلي إلى نهائى كأس مصر

علق الإعلامي أحمد شوبير على تأهل الأهلي إلى دور نهائى كأس مصر بعد ثلاثية أمام إنبي، في المباراة التى أقيمت على استاد القاهرة في نصف نهائى كأس مصر.

و كتب شوبير عبر فيسبوك: يوم حلو للاهلاوية فوز رجال وبنات كرة اليد في البطولة الافريقية وفوز رجال السلة في البطولة العربية وفوز رجال كرة القدم وصعودهم إلي نهائي كأس مصر ده غير طبعاً إن إمام عاشور هو وموديست سجلوا لأول مرة مع الأهلي.

وتأهل الأهلي إلى دور نهائى كأس مصر بعد ثلاثية أمام إنبي، في المباراة التى أقيمت على استاد القاهرة في نصف نهائى كأس مصر.

وأحرز علي معلول الهدف الأول من علامة جزاء في الدقيقة 30 بعد عرقلة ديانج داخل منطقة الجزاء.

وأحرز موديست الهدف الثاني بعد تمريرة خاطئة من لاعبي إنبي لتصل للاعب الفرنسي الذى سدد الكرة بإتقان.

وعزز إمام عاشور النتيجة بعد توغل أكثر من رائع وسدد صاروخية سكنت الشباك.

وينتظر الأهلي الفائز من مواجهة الزمالك وبيراميدز.