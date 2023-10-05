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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

حقوق اللاجئين أبرز جهوده.. قصة سوري حصل على وسام الاستحقاق من ألمانيا

قصة سوري حصل على
قصة سوري حصل على وسام الاستحقاق من ألمانيا

بعد مسيرة حافلة في مجال حقوق الإنسان، نجح الدبلوماسي السوري د. باسم حنا في الحصول على وسام الاستحقاق من ألمانيا، ولاقى احتفاءا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

نجح حنا المتخصص في القانون الدولي وحقوق الإنسان. في الحصول على هذا الوسام الذي يعد إنجازًا رفيعًا يعكس تفانيه وتفوقه في مجال العمل الإنساني.

بدأ مسيرته الأكاديمية بالحصول على شهادة الماجستير في إدارة المنظمات الدولية. وُلد في مدينة الحسكة في سوريا، ثم انتقل مع عائلته إلى دمشق، حيث درس في كلية الحقوق. لاحقًا، انتقل إلى لبنان لدراسة الماجستير في القانون الدولي لحقوق الإنسان في الجامعة الأميركية.

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وبحسب قصته التي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي، سعى حنا لتوسيع معرفته ومهاراته في مجال القانون الدولي وحقوق الإنسان، فانتقل إلى جنيف حيث حصل على دبلوم في إدارة المنظمات الدولية من الجامعة الدولية في جنيف. 

عمل في القسم القانوني للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) في العديد من البلدان العربية المستضيفة للاجئين، مثل لبنان والأردن والعراق وليبيا وتركيا والسودان وباكستان وسوريا.

سوري حصل على وسام الاستحقاق

أصبح باسم حنا مسؤولًا عن العديد من القضايا الهامة، مثل قضايا التوطين والقضايا الاجتماعية وحقوق الطفل والنساء المعرضات للخطر. مشاركا أيضًا في العديد من المؤتمرات الرئيسية للأمم المتحدة، وخاصة في مجال حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية ومؤتمرات المتابعة التي عُقدت في نيويورك.

ولعب دورًا مهمًا في قضايا التوطين والقضايا الاجتماعية، كما شارك في العديد من المؤتمرات الرئيسية للأمم المتحدة، كما شغل منصب مساعد مقرر اللجنة الخاصة لإنهاء الاستعمار وعمل في العديد من اجتماعات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

قام بتسوية أوضاع اللاجئين في لبنان، بما في ذلك توفير الحماية ومنح الحقوق الكاملة للنازحين السوريين الذين يعيشون في المخيمات. كما شارك في العديد من البرلمانات الدولية في جنيف ودبي وأستراليا وألمانيا، حيث ناقش قضايا اللاجئين ورعايتهم وتلبية احتياجاتهم.

سوريا المانيا وسام الاستحقاق

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