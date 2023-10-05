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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

(الجمهورية): الرئيس السيسي يستلهم الروح الوطنية ونصر أكتوبر في نهجه لتنفيذ المشروعات التنموية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قالت صحيفة (الجمهورية) إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يستلهم الروح الوطنية والنصر العظيم في ملحمة السادس من أكتوبر عام 1973، في نهجه لتنفيذ المشروعات التنموية التي توفر السبل للعيش الكريم والتقدم والرخاء لمصر العظيمة.


وذكرت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم /الخميس/ تحت عنوان (ملحمة النصر والبناء) - أن قيادة مصر طالما قدمت كل ما تملك من عطاء واجتهاد لرفعة الوطن لمراتب العلا؛ لتبقى رايتها مرفوعة مكرمة إلى الأبد؛ بمشيئة الله وإخلاص ووعي قيادتها الوطنية الشريفة وجيشها العظيم.


وأكدت الصحيفة أن ملحمة أكتوبر 1973؛ ستظل مصدر فخر لأبناء مصر العظيمة الأبية على مر الأجيال؛ "نستلهم منها الدروس والعبر في الصمود وقهر المستحيل وهزيمة اليأس،"فقد عبرنا من الظلمات إلى النور".

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