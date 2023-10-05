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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كاتب صحفي: حرب أكتوبر غيّرت مفاهيم كثيرة على مستوى العالم في المعارك العسكرية|فيديو

حرب أكتوبر
حرب أكتوبر

هنأ الكاتب الصحفي صبري عبد الحفيظ، الشعب المصري كله والقوات المسلحة بمناسبة الإحتفال بمرور 50 عاما على انتصارات أكتوبر، قائلا: إن هذا اليوم يوم عظيم.

وأضاف الكاتب الصحفي صبري عبد الحفيظ، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي احمد حمدي، تقديم الإعلامية هند النعساني، ان يوم انتصارات أكتوبر غير خريطة المنطقة ككل سياسيًا وعسكريًا وحتي اجتماعيًا، إضافة إلى أنه غير مفاهيم كثيرة على مستوي العالم فى المعارك العسكرية.

وتابع الكاتب الصحفي صبري عبد الحفيظ، أن حرب أكتوبر يوم فاصل ليس فى تاريخ مصر فقط، ولكن فاصل فى تاريخ المنطقة العربية والعالم كله، لافتًا إلى أنه حتي بعد مرور 50 عامًا على الحرب إلا أن ما زالت الوثائق تكشف معجزات.

الكاتب الصحفي صبري عبد الحفيظ صبري عبد الحفيظ انتصارات أكتوبر حرب اكتوبر تاريخ المنطقة العربية

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