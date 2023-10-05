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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القاهرة: الهدف الأول للرئيس السيسي تحقيق التنمية المستدامة لضمان مستقبل آمن لمصر

خالد عبد العال محافظ
خالد عبد العال محافظ القاهرة

أكد خالد عبد العال محافظ القاهرة أن الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حققت طفرة كبرى في كافة المجالات.. مشيرًا إلى أن الرئيس جعل هدفه الأول منذ توليه المسئولية تحقيق التنمية المستدامة لضمان مستقبل آمن لمصر يحتل فيه الشباب مكان الصدارة لتعزيز استراتيجية تنمية الإنسان وبناء الدولة.


جاء ذلك خلال حضور المحافظ و الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الليلة الماضية الحوار الشبابي الذي عقد بمركز شباب المعادي الجديدة بحضور أكثر من ١٠ آلاف شاب وفتاة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقيادات وزارة الشباب ومحافظة القاهرة .


وقال عبد العال إننا نحتفل اليوم فى حضور شباب مصر من أبناء محافظة القاهرة بذكرى عظيمة كانت ولا تزال هي أساس بناء مصر الحديثة وهى الذكرى الـ50 لحرب أكتوبر المجيدة حيث نقف أمام هذه الذكرى الخالدة لنتوجه بالتحية والتقدير إلى شهدائنا الأبرار وقادة القوات المسلحة المصرية درع مصر وحماة الوطن وبناة المستقبل لما قدموا ويقدمونه ليحيا هذا الوطن عزيزًا أبيًا تحت راية علم مصر.


وشهد الحفل تكريم عدد من أبناء المدن المطورة الحاصلين على بطولات دولية منهم اللاعبة مودة بدوي حامد الحاصلة علي المركز الثالث في المصارعة الحرة النسائية تحت 17 سنة وزن 65 ك لاعبة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي وابنة مركز شباب أبو السعود بالقاهرة والحاصلة على ذهبية إفريقيا 2022 المقامة بالمغرب وذهبية أفريقيا 2023 المقامة بتونس، وبرونزية العالم 2023 المقامة بتركيا، و أيضا تكريم المدربة عنان علاء عبد المنعم مدربة كرة القدم النسائية ابنة مركز شباب الأمامين والتونسي لاعبة نادي الإعلاميين من 2015، وتولت التدريب اعتبارًا من 2021 حيث حصلت على الدورة التدريبية للكرة النسائية للبراعم من 6 إلى 12 سنة التي نظمها الاتحاد النرويجي لكرة القدم بالتعاون مع الاتحاد المصري لكرة القدم ، وهشام أبو العلا مدير مركز شباب نور المقطم حيث تم تقييمه كأفضل مدير مركز شباب على مستوي القاهرة لما حققه من طفرات في أنشطة المركز .
 

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