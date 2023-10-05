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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بلتون المصرية تعتزم زيادة رأس مال كاش للتمويل متناهي الصغر إلى 500 مليون جنيه

صدى البلد

أعلنت شركة بلتون المالية القابضة أنها تعتزم تعظيم القاعدة الرأسمالية لشركتها التابعة "كاش للتمويل متناهي الصغر" ليصل رأس المال والمصدر إلى 500 مليون جنيه وذلك ضمن الخطة التوسعية للشركة.

 

وتتضمن تلك الخطة الحصول على رخصة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة التي ستتيح للعملاء الحصول على تمويلات بقيمة تصل إلى 5 ملايين جنيه للمشروع الواحد في إطار تعزيز الشمول المالي وريادة الأعمال.

قالت بلتون إن شركتها التابعة تعكف على إتمام الخطط الاستثمارية لعقد شراكة مع إحدى الجهات الدولية المتخصصة التي تهدف للتمكين الاقتصادي للمرأة تمهيدا لبدء التنفيذ وإطلاق المشروع.

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