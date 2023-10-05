قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم قرية جلبون شمال شرق جنين

قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، باقتحام قرية جلبون شمال شرق جنين.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء فلسطين "وفا" بأن قوات الاحتلال قامت باقتحام قرية جلبون وسيرت آلياتها في شوارعها، فيما لا تزال تستولي على منزل المواطن جهاد أبو الرب لليوم السادس على التوالي.

كما قامت قوات الاحتلال، فجر اليوم، باحتجاز ستة شباب فلسطينيين عند حاجز "دوتان" العسكري المقام على أراضي بلدة يعبد، غرب جنين.

وقالت مصادر فلسطينية لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال احتجزت عند حاجز دوتان العسكري، وعند مفترق بلدة يعبد 6 فلسطينيين لعدة ساعات، قبل الإفراج عنهم.